衝動買5588萬房！找「銀行估價」崩潰哭 一台保時捷飛了
台灣低薪且高房價的狀況，讓不少年輕人相當有感，也讓擁有屬於自己的一棟房，成為許多民眾的夢想。對此，就有一名網友衝動簽約買下5588萬房，沒想到一找銀行鑑價，結果差異之大，相當於虧了一台保時捷。
原PO於PTT home-sale板上發文，表示自己在買房前都有做許多功課，近期突然看到喜歡的物件，為了趕在鬼門開前簽約，還沒與銀行估價就簽約了，「已經付了15%，買5588萬，可是現在辦貸款銀行估價都5100萬左右」。兩邊差異高達488萬，坦言相當於虧了一台保時捷，讓他崩潰直呼「現在無時無刻都在想，請問要怎樣想才能讓自己快樂一點」。
問題一出，隨即引來鄉民安慰，直言「5千萬多萬想必是很棒的房子！應該要開心才對啦」、「要相信只會漲不會跌」、「房價長期來看，只會漲」。
甚至有行家表示，「銀行估價參考用就好，你拿銀行估價去下斡只會被仲介請出去」、「銀行估價不見得等於市價，瞎操心」、「找其他銀行試試」、「銀行估價都會偏低，無需糾結」、「其實越高總價銀行估價落差越大，然後裝修屋況這些銀行估價也看不到，你還真不一定買貴，看開點吧」。
據了解，「銀行鑑價」是購屋人向銀行申請房貸前，銀行會針對房子地段、屋況和屋齡，以及購屋人財力等狀況進行評估，待評估出房屋的價值後，銀行再決定可以貸款給購屋人的金額。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。