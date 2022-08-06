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中元普渡怎麼拜？命理師指「10類食物」別上桌：財運下降

▲一年一度的中元節將在下週五(12日)到來，不少人也已經開始準備澎湃的三牲四果、零食飲料，來迎接普渡盛事。（示意圖／翻攝自《nownews資料庫》）
▲一年一度的中元節將在下週五(12日)到來，不少人也已經開始準備澎湃的三牲四果、零食飲料，來迎接普渡盛事。（示意圖／翻攝自《nownews資料庫》）

編輯中心/綜合報導

2022-08-06 15:12:57

一年一度的中元節將在下週五(12日)到來，不少人也已經開始準備澎湃的三牲四果、零食飲料，來迎接普渡盛事。而清水孟國際塔羅小孟老師過去就曾分享，中元普渡拜拜要避開一些食物，否則反而惹得好兄弟不開心。

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小孟老師在粉專盤點中元普渡不可拜的食物：

1.釋迦：ㄧ像是與佛祖同名的釋迦千萬不能拜。

2.檸檬(酸)：檸檬會酸，拜了人生會酸，一直流眼淚。

▲許多人喜歡在夏天喝檸檬類飲品，但卻常常搞混檸檬與萊姆的差別。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲小孟老師點名，檸檬不適合出現在普渡的供品中。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
3.苦瓜(苦)：苦瓜太苦，人生會很苦。

4.酪梨(若離)：會讓家人與同事分離。

5.蓮霧(多霧)：人生多霧，還會讓成功離你遙遠，難以撥雲見日。

6.刺太多的魚：會讓好兄弟刺到，也會讓自己未來一年不斷犯小人。

7.籽太多的食物：籽太多好兄弟不喜歡，容易讓好兄弟發脾氣。

8.太冷的食物：不要拜冷的食物如葡萄、冷凍食品，會讓好兄弟對你冷感，反而招惹好兄弟。

9.去頭去尾的三牲：中元拜的三牲不可去頭去尾當心好兄弟認為你吃過了，惹怒好兄弟，未來一年不好過。

▲「喝酒配花生」更有一個隱藏的背後真相，那就是「測酒量」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲小孟老師提醒，普渡拜瓜子與包殼花生，恐讓財富運勢下滑。（示意圖／翻攝自pixabay）
10.瓜子與包殼花生：拜瓜子與包殼花生，好兄弟還要剝殼，會讓好兄弟認為你沒誠意與沒禮貌讓你財富下滑。

小孟老師也提醒，普渡時間大多落在下午2點到晚上6點前最佳，擺放五牲素果最好，象徵5福臨門，切記要全熟食物，水果挑選少籽大顆的，會讓你家運大旺。

目前《NOWnews 民調》也調查「中元普渡最愛用供品大PK」，調查期間為8月3日至8月9日，若有興趣也可前往投票並發表您的意見。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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