中元普渡怎麼拜？命理師指「10類食物」別上桌：財運下降

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1.釋迦：ㄧ像是與佛祖同名的釋迦千萬不能拜。
2.檸檬(酸)：檸檬會酸，拜了人生會酸，一直流眼淚。
3.苦瓜(苦)：苦瓜太苦，人生會很苦。
4.酪梨(若離)：會讓家人與同事分離。
5.蓮霧(多霧)：人生多霧，還會讓成功離你遙遠，難以撥雲見日。
6.刺太多的魚：會讓好兄弟刺到，也會讓自己未來一年不斷犯小人。
7.籽太多的食物：籽太多好兄弟不喜歡，容易讓好兄弟發脾氣。
8.太冷的食物：不要拜冷的食物如葡萄、冷凍食品，會讓好兄弟對你冷感，反而招惹好兄弟。
9.去頭去尾的三牲：中元拜的三牲不可去頭去尾當心好兄弟認為你吃過了，惹怒好兄弟，未來一年不好過。
10.瓜子與包殼花生：拜瓜子與包殼花生，好兄弟還要剝殼，會讓好兄弟認為你沒誠意與沒禮貌讓你財富下滑。
小孟老師也提醒，普渡時間大多落在下午2點到晚上6點前最佳，擺放五牲素果最好，象徵5福臨門，切記要全熟食物，水果挑選少籽大顆的，會讓你家運大旺。
目前《NOWnews 民調》也調查「中元普渡最愛用供品大PK」，調查期間為8月3日至8月9日，若有興趣也可前往投票並發表您的意見。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。