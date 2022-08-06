啦啦隊女孩IG被盜！遭逼天價贖金 搶救「2招」結局哭了
隨著網路社群平台的普及，卻也經常發生帳號被盜、勒索詐騙等事件。對此，富邦啦啦隊Fubon Angels的成員朱朱，就不幸遭到駭客盜用IG，而且還被威脅500元美金（約1萬4新台幣）贖回，讓她非常著急，幸好在朋友、粉絲的幫助下，2大招就成功要回IG帳號，失而復得的她也感動落淚。
目前任職Fubon Angels啦啦隊的朱朱，IG擁有2萬多名粉絲追蹤，人氣程度非常高。怎料，5日一早就傳出帳號被盜用的消息，讓她被迫用小帳號求助大家，原來對方盜用帳號後，竊取了朱朱的所有個資，包括手機號碼等等，同時也威脅朱朱，要用500元美金來贖回，否則帳號可能就會消失。
這讓朱朱非常擔心，深怕從大學就用到現在的帳號，所有回憶通通消失。幸好在友人的幫助下向IG官方提出申請，同時也透過廣大粉絲的協力連署和分享，不到一天成功拿回帳號，也讓她喜極而泣，邊哭邊感謝大家。
據了解，現今社群帳號盜用頻傳，而受害人均為粉絲數破萬的帳號，駭客幾乎都會要求上百元的美金作為代價贖回，否則就要刪掉帳號等等，藉此來威脅受害人騙取錢財。目前僅能提醒民眾，要有平時備份帳號，或過一段時間更換密碼的習慣。
至於如何備份IG帳號？其實只要點選IG個人頭貼→設定→隱私設定和帳號安全→資料下載，再點選「要求下載」後，系統就會開始把所有聊天訊息、照片資料、好友資訊等建立成一個壓縮檔，並把該檔案的下載連結傳到用戶信箱，只要下載後儲存到電腦，即可完成備份的動作。（編輯：詹鎰睿）