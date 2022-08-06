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啦啦隊女孩IG被盜！遭逼天價贖金　搶救「2招」結局哭了

▲Fubon Angels啦啦隊女孩朱朱，其破萬粉絲追蹤的IG，日前被駭客盜用，更被威脅要用500元美金贖回。（圖／朱朱IG）
▲Fubon Angels啦啦隊女孩朱朱，其破萬粉絲追蹤的IG，日前被駭客盜用，更被威脅要用500元美金贖回。（圖／朱朱IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-06 15:52:332022-08-06 15:55:52

隨著網路社群平台的普及，卻也經常發生帳號被盜、勒索詐騙等事件。對此，富邦啦啦隊Fubon Angels的成員朱朱，就不幸遭到駭客盜用IG，而且還被威脅500元美金（約1萬4新台幣）贖回，讓她非常著急，幸好在朋友、粉絲的幫助下，2大招就成功要回IG帳號，失而復得的她也感動落淚。

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目前任職Fubon Angels啦啦隊的朱朱，IG擁有2萬多名粉絲追蹤，人氣程度非常高。怎料，5日一早就傳出帳號被盜用的消息，讓她被迫用小帳號求助大家，原來對方盜用帳號後，竊取了朱朱的所有個資，包括手機號碼等等，同時也威脅朱朱，要用500元美金來贖回，否則帳號可能就會消失。

▲啦啦隊女孩朱朱，IG被盜，還被威脅500美金贖回。（圖／朱朱IG）
▲幸好在友人、以及粉絲的幫助下，朱朱才終於順利拿回帳號，也學到教訓，要有平時備份帳號的習慣。（圖／朱朱IG）
這讓朱朱非常擔心，深怕從大學就用到現在的帳號，所有回憶通通消失。幸好在友人的幫助下向IG官方提出申請，同時也透過廣大粉絲的協力連署和分享，不到一天成功拿回帳號，也讓她喜極而泣，邊哭邊感謝大家。

據了解，現今社群帳號盜用頻傳，而受害人均為粉絲數破萬的帳號，駭客幾乎都會要求上百元的美金作為代價贖回，否則就要刪掉帳號等等，藉此來威脅受害人騙取錢財。目前僅能提醒民眾，要有平時備份帳號，或過一段時間更換密碼的習慣。

至於如何備份IG帳號？其實只要點選IG個人頭貼→設定→隱私設定和帳號安全→資料下載，再點選「要求下載」後，系統就會開始把所有聊天訊息、照片資料、好友資訊等建立成一個壓縮檔，並把該檔案的下載連結傳到用戶信箱，只要下載後儲存到電腦，即可完成備份的動作。（編輯：詹鎰睿）

▲啦啦隊女孩朱朱，IG被盜，還被威脅500美金贖回。（圖／朱朱IG）
▲朱朱在友人幫助下成功寄出申請，粉絲也不斷幫忙轉傳連署，不到一天才終於拿回帳號。（圖／慈妹、朱朱IG）

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