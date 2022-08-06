租屋妹才喊明年續約！多「1句話」悲劇了　房東反悔趕人

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事後，房東找了許多藉口婉拒，「說什麼他想賣房子了，你這樣申請會讓房子有什麼什麼判定的問題，又說自己的親戚其實也在找房子，不然他租給他就好」，甚至瘋狂勸她搬走，找一間可以申請補助的租屋處。
原PO的租屋合約僅剩不到一個月，房東在這段時間也開始趕人。她無奈坦言，自己都有陸陸續續找租屋處，但隨著房價飆漲， 房租也跟著上漲許多，「我一年前找房子看的那些物件房租全部都飆了至少2-3千」，讓她感嘆表示「真的覺得好悲哀又好可憐，也覺得收入沒辦法負擔房租的自己真的很可悲」。
貼文一出，隨即引來許多人安慰留言，「看完心有戚戚焉，是我的話搬走送她一個檢舉XD」、「吸血房東當然不給報稅跟申請租屋補貼」、「幫QQ，很多不給報稅、申請租屋補助的房東」；也有鄉民給予建議，指出「回老家+1，反正剛好要換工作」、「好房東猶如鳳毛麟角，建議回老家別再租房」、「回老家躺平超商打零工可能還比較省」。
據了解，內政部說明，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意，房東也不得禁止房客申請租金補貼，若房東片面禁止或要求拋棄申請，因對於房客顯失公平，房客可依《消費者保護法》第12條及民法第247條之1規定主張無效。
內政部表示，若房東以房客申請租金補貼為由，要求調漲租金或負擔所增加稅賦，因已違反定型化契約規定，房客除可依消費者保護法第17條規定主張該約定無效外，同時可以檢附相關事證向縣市政府提出檢舉及申訴，如經縣市政府要求房東限期改正而屆期不改正，可依《消保法》第56條之1規定處3萬至30萬元罰鍰；又經再次命其限期改正但仍不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。（編輯：陳雅雲）