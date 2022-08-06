孫安佐認錯道歉！用YT推廣「槍枝運動」：為台灣一起努力

我是廣告 請繼續往下閱讀
但他也抱怨，檢察官起訴他之前，應該要先查一下美國當地的法條，由於美國法沒有「製槍未遂罪」，「檢察官他的英文能力並不是...像大眾一樣想像的好。」因此，他被起訴了錯的法條，並引述錯的事實，「我在美國只是被起訴持有子彈、恐嚇威脅罪，從來不是因為製槍未遂或持有槍枝」
孫安佐強調，「美國沒有設法限制的行為，台灣也不能罰」 所以也希望大家不要再說他，是靠關係靠錢等等才贏官司，希望能化解大家對他的誤會。不過，話鋒一轉，孫安佐也承認錯誤，不應該開這種玩笑，特別是在美國，對槍枝以及校園安全等敏感議題的時期下，也在法院公開的向受害人、受害人家屬道歉。
另外，孫安佐提到，因為打官司的緣故，他一直把對槍枝的興趣隱瞞，就怕被新聞亂寫，影響到判決，如今官司終於結束，他決定要正確的推廣有關槍枝的正確知識和資訊，也希望化解社會大眾對槍枝的誤解，「東西本身是沒有好壞之分，有問題的，一直都是人本身而已」。
他強調，槍枝雖然會傷害人，但同時也可以保護自己，有鑑於兩岸危機的影響，讓他深刻感受到，如果真的開戰，有9成的人民都不會開槍，「難不成真的打起來了，我們只能依靠在外國家來拯救我們嗎？不管是為了自己或是我心愛的人，我都會為此做更多的準備」。
因此，他宣布未來YouTube頻道，會透過有關槍枝的各項競技運動，例如生存遊戲，靶場實彈射擊等等，來讓大眾了解如何安全及正確的使用槍枝，同時也希望能實質提升全民國防，「如果你認同我的理想，希望以後可以繼續我，支持這個理念，讓我們為了台灣一起努力。」（編輯：詹鎰睿）