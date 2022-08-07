鮮肉400m衝刺「巨根滑出」！邊跑邊扶墊底尬爆 影片瘋傳
義大利十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）參加2022年世界田徑U20錦標賽，結果在400公尺比賽當中，原本相當有機會競逐獎牌的位置，沒想到生殖器卻頻頻滑出褲襠，只好邊跑邊扶，但也因此與獎牌擦身而過，甚至最後衝線變為最後一名，尷尬的一切都被鏡頭給捕捉下來，在社群平台上瘋傳，引起討論。
綜合外媒報導，該位義大利十項全能選手諾尼諾今年才18歲，這次遠赴哥倫比亞卡利（Cali）參賽，在400公尺比賽一開始時，他一馬當先的衝出，佔有領先的地位，最後一個彎道爆發力更狂，直接超過兩名選手，眼看獎牌就在眼前。
沒想到，在最後一個彎道快結束時，諾尼諾突然慢了下來，接著開始手扶胯下， 原來是諾尼諾因為褲子問題，不小心造成「巨根滑出」影響了比賽表現，從第一次到衝線，一共6度抓著胯下，最後以51秒57的成績墊底，相當可惜。
而西班牙媒體很快就報導表示「諾尼諾沒穿內褲，才會導致表現差強人意」，甚至體育記者卡斯特羅（David Sanchez de Castro）也毫不留情地在推特揭露此事，「第5跑道的義大利人諾尼諾開賽態勢良好，卻是最後一個衝過終點線的，他真的把生殖器掏出來了！」片段直接在社群上瘋傳，掀起討論。
而諾尼諾在Instagram證實，這次表現令人失望，一切都是因為褲子的問題。他表示「這很明顯是一場意外，希望大家別再把影片連結傳過來，我現在很想試圖一笑置之，但事後感覺實在糟透了，我很感謝親友幫助我，好好克服在賽後幾小時發生的事情。」（編輯：張嘉哲）