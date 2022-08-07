貨車上驚見熱褲妹「爆汗收垃圾」！同行讚爆 本尊現身了
每個職業不分高低貴賤，且不管是男生、女生都還是可以做，就像女生也能去工地拼一樣。近日，就有網友在路上發現，看到一名穿著熱褲的年輕女子站在一輛貨車上整理滿車的回收物，反差畫面也讓他不禁直呼「我相信這個女人肯定有幫夫運！」引發熱烈討論，而貼文也釣出本尊現身回應。
一名網友在臉書社團「裝潢/木工/修繕/聯誼會（啓大大分享園地）」貼文指出「一個認真的女人最美，我相信這個女人肯定有幫夫運！能娶到這麼一位耐勞、能吃苦的女性，肯定是上輩子燒了好香！我載這一台垃圾、路邊經過非常欣賞她，特地回頭拍個照片給她讚賞一下！偉大的年輕女性，他們兩個年輕人，一定會成功的！」
只見貼出的照片中，一名綁著馬尾、身穿灰色上衣以及清涼熱褲的正妹正認真整理回收車上的垃圾，多角度的照片可以看出，工作十分認真，背後還能看到上衣被汗水浸濕。貼文一出，引發不少網友熱烈討論「好羨慕呀！現代社會有這種老婆，可遇不可求呀，又正又會做」、「這個要積多少的福、燒多少的好香才能有這種賢妻！」、「年輕人不簡單，一定會成功」、「默默地給她一個讚！真的很棒」。
而想不到就在網友一片讚賞中，該名熱褲妹本尊竟然現身表示「我是本人！謝謝各位哥哥鼓勵！我們會加油的！」透露「家父已經離開，她始終相信行行能夠出狀元，讓父親都會為他感到驕傲，謝謝大家的指教」也表示當時有看到拍下照片的大哥，但當時工作繁忙沒注意到，非常感謝同行前輩的鼓勵。（編輯：張嘉哲）