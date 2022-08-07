網美穿「透視衣」太辣！男收藏照片被女友罵 本尊神到了
社群媒體的便利性讓人們能更容易獲取國內外的資訊，不過日前一名男網友表示，他平時有「欣賞不同的穿搭」的興趣，因此手機常存一些男女生的照片，不料在七夕情人節（4日）這天，女友卻因一張「韓國網美照」和他起爭執，照片曝光後引起熱議。
原PO在Dcard發文表示，七夕前一天，女友到他租屋處過夜，怎料早上7點女友就拿著原PO手機將他叫醒，並不斷質問一張照片「是怎樣？」只見該圖中，一位五官精緻的長髮正妹正在鏡子前做出補口紅的動作，上半身穿著白色緊身無袖的半透視上衣，內衣若隱若現。
原PO表示，他本身非常喜歡看不同的穿搭，所以手機常常存一些男女生的照片，女友也同意，但他不解「為什麼唯獨這張照片，女友反應這麼大」 ，並向她解釋「這跟其它一樣，覺得這個穿搭不錯啊」，而女友則回應，「你看不出來這女生想表示什麼嗎？」便開啟冷戰模式，原PO感到相當無助。
貼文一出，有網友聲援女友，直言「看穿搭？再裝就不像囉」、「這張哪有什麼穿搭可言」、「這張是我也會不爽，看過滑過就算了」、「看就看，幹嘛存下來，的確讓人不爽」；不過也有另一派人認為「我是女的，第一眼覺得在補妝，之後看就衣服很薄而已」、「存下來有怎樣嗎？誰不愛看正妹，這樣談感情很累耶」、「跟你女友交往好累，怎麼什麼都可以吵，漂亮女生存在手機也不行」。
此外，這張差點讓原PO陷入感情危機的本尊，也被網友神出，是一位Instagram擁有將近12萬粉絲的帳號「lovely_._v」，平時除了日常生活、美食的貼文外，也會上傳許多美豔、火辣的日常照片，穿搭、妝容相當多樣，也讓部分網友留言「能理解女友為何生氣了」。（編輯：張志浩）