超商推「無內餡米漢堡」！可自由搭配料 網一看卻笑翻了
日本人的創意真的是沒有設限！相信許多民眾都曾經去過日本旅遊，尤其日本超商販售的商品，因為太具獨特性而吸引全世界網友的目光。日前日本一間便利商店就發揮創意推出了一款「無內餡米漢堡」，網友一看都笑說：「這不就是白飯嗎？」
這款「沒有內餡的米漢堡」是日本便利商店「LAWSON 100」日前推出的關東限定商品，顧名思義就是只有兩片圓扁柱狀的「白色飯糰」，裡面毫無任何內餡，發想這款商品的總經理Hiroaki Hayashi先生表示，顧客可以隨心所欲地自由搭配店內販售的各種熟食，如炸豬排、煎蛋、漢堡排等食材或是罐頭等等，同時也能讓孩子們在家裡學習自己料理，創造出獨一無二的米漢堡！
這款「無內餡米漢堡」每一份售價是含稅100日元（大約台幣23元），目前只在東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城等關東的店舖限量推出，事實上日本百年品牌井村屋過去也推出「無內餡包子」，同樣主打自由搭配餡料，一顆要價約47元新台幣，一上市就被搶購一空。
雖然這款沒有內餡的米漢堡同樣在日本造成話題，不過被分享到臉書社團《日本省錢小站》後，許多台灣網友卻紛紛笑說：「啊不就白飯」、「啊就一碗白飯分兩包」、「想起『沒有料的包子』…啊～就饅頭…」、「只有我覺得這是自以為米堡的白飯而已嗎？」，不過也有網友表示：「想起以前老媽有時來不及炊白飯，都會叫我們去巷口的自助餐或攤販買現成的白飯～所以這個應該是有市場的」。（編輯：陳珮瑜）