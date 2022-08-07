竹科工程師「年薪基本300萬」？知情人搖頭曝1關鍵：難說
新竹科技園區是台灣重要的科技發展重地，對此就有網友好奇，是不是裡面每一個工程師都年薪至少300萬起跳，甚至有到500萬，貼文曝光後立即引起熱議，有知情人揭秘：「說一線ic的有還有可能，竹科公司那麼多怎麼可能隨便一人有300？！」
該名網友在PTT貼文，他以「竹科隨便一個工程師年薪就300？」為題，表示想知道在竹科裡面，是不是每一位工程師都是年薪300萬起跳，甚至高達500萬，「這樣子的薪資水準，應該超過外面公司的總經理了吧？有八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「目前300是基本，但是蠻多都比300多的」、「300對新人來說不一定，但如果是工程師至少200」、「半導體相關的很容易到這金額」，不過也有網友直言，「工程師分很多種，怎麼我聽到台積電的在喊買不起房子」、「說一線ic的有還有可能，竹科公司那麼多怎麼可能隨便一人有300？！」、「設備大概150，RD應該都有300」。
還有網友分析，「今年ic design RD5年以上年資幾乎都有300萬，尤其driver ic相關有一些朋友差不多年資今年快500，不過已經開始衰退就是了，今年應該就是近期最好一年了 ，不過今年底薪硬拉到130幾k，未來應該都是保底200了」。（編輯：賴禹妡）