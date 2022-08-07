COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

冷氣只吹晚上「電費7500元」愣爆！內行抖原因：不懂超虧

▲現在每天高溫，不少人都長期待在冷氣房中，但伴隨而來的是昂貴的電費。（示意圖／取自photoAC）
▲現在每天高溫，不少人都長期待在冷氣房中，但伴隨而來的是昂貴的電費。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-07 11:58:35

夏季正炎熱，每天高溫都突破36度以上，體感溫度更是飆破40，讓不少人連沒在睡覺時都必須開冷氣狂吹，不過長期吹冷氣，電費也會跟著水漲船高，於是有些人為了節省只開特定時段，甚至只吹電扇都有，以防電費爆掉。然而近日，卻有網友表示「每天都只吹晚上的冷氣，電費為何一個月要7500元？」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「我住台南安南區」貼文指出「想請問各位一問題....收到最新一期5月到6月的帳單，發現竟然高達7500元，為何會這麼高？家裡只有一台冷氣只吹夜晚，住在這十多年第一次收到這種電費，是什麼樣的原因？」

▲原PO和房東反應冷氣壞掉，豈料房東竟然「沒提前告知」就直接帶著冷氣維修工人闖進他的租屋處，也讓裸睡的他超傻眼。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友表示自己家中只有一台冷氣且只吹晚上，結果該期電費竟然要7500元。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「如果是第一次這樣，用電習慣沒改變，高機率抄電表人員抄錯了」、「我曾經碰過一次！是抄表人員抄錯數字喔，直接打給台電就對了」、「看是不是電表壞了，有次我們家的也是這樣，叫台電的來看幫我們換了新的電表」、「電表壞了或者抄電表人員抄錯了，一定要反應不要默默繳費喔」、「可能電表抄錯了，去台電反應看看，請他們過去查」、「爆衝肯定有原因...可能是電表抄錯或壞掉，記得打給台電詢問，不要傻傻的虧錢」。

也有網友分享經驗表示「去看電表度數吧，這個月我家的電費爆增，1-2樓抄表度數是21667，但去看電錶昨天才跑到21510，年初發生過一次現在又發生，下星期準備去電力公司申訴了」、「可以看看抄表是不是錯誤，我家有一次抄表錯誤不到100塊，去詢問完他說抄錯，下次還要補錢給台電哈哈哈」。

▲電費對租屋族來說是一筆不小的開銷，而房東們對於此費用的收取方式也有不同做法。（圖／翻攝自Pixabay ）
▲內行人透露，如果「用電習慣」長期沒變，電費突然暴衝的情況，恐怕是「電表壞掉」或者是「抄表員抄錯」。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
而綜合網友間，多數內行人判斷案例表示，若過去幾十年不曾發生過電費暴漲問題，那麼該網友可能是遇到「電表壞掉」或者是「抄表員抄錯」的問題，過去有民眾電費暴漲還請水電師傅來檢查，結果發現電表沒壞也沒有漏電、偷電，後來發現是抄表員多抄一個「1」讓用電量瞬間暴增1000度，民眾若遇到用電習慣不變，但「電費詭異爆衝」事情，可要打到台電詢問看看，千萬不要傻傻把電費繳完，以免吃虧囉！（編輯：張嘉哲）

北極熊抱歉了！「地獄45度」房間照曝　不開冷氣恐先死人

冷氣堅持吹到半夜2點！聰明人揭「原因」：神級按鈕必按

冷氣房是中暑兇手！醫曝按摩1穴位有用　最佳吃冰時間曝

冷氣正確吹法沒人理？前10名「用電量排行」曝　眾人怕爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀