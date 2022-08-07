冷氣只吹晚上「電費7500元」愣爆！內行抖原因：不懂超虧

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貼文一出，網友紛紛回應「如果是第一次這樣，用電習慣沒改變，高機率抄電表人員抄錯了」、「我曾經碰過一次！是抄表人員抄錯數字喔，直接打給台電就對了」、「看是不是電表壞了，有次我們家的也是這樣，叫台電的來看幫我們換了新的電表」、「電表壞了或者抄電表人員抄錯了，一定要反應不要默默繳費喔」、「可能電表抄錯了，去台電反應看看，請他們過去查」、「爆衝肯定有原因...可能是電表抄錯或壞掉，記得打給台電詢問，不要傻傻的虧錢」。
也有網友分享經驗表示「去看電表度數吧，這個月我家的電費爆增，1-2樓抄表度數是21667，但去看電錶昨天才跑到21510，年初發生過一次現在又發生，下星期準備去電力公司申訴了」、「可以看看抄表是不是錯誤，我家有一次抄表錯誤不到100塊，去詢問完他說抄錯，下次還要補錢給台電哈哈哈」。
而綜合網友間，多數內行人判斷案例表示，若過去幾十年不曾發生過電費暴漲問題，那麼該網友可能是遇到「電表壞掉」或者是「抄表員抄錯」的問題，過去有民眾電費暴漲還請水電師傅來檢查，結果發現電表沒壞也沒有漏電、偷電，後來發現是抄表員多抄一個「1」讓用電量瞬間暴增1000度，民眾若遇到用電習慣不變，但「電費詭異爆衝」事情，可要打到台電詢問看看，千萬不要傻傻把電費繳完，以免吃虧囉！（編輯：張嘉哲）