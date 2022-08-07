三寶騎機車「4貼上路」！玩命超載畫面流出 路人看傻眼
台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是時常被擠滿，因此道路的設計和騎士的道德格外重要，不過卻有網友分享4位「三寶們」共同上路的畫面，同時搭乘1台摩托車、玩命的景象引發熱議。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文貼出一張照片，圖中顯示，4名青少年共同騎乘一台電動機車，由白衣紅髮男作為主要駕駛，後方兩位朋友緊貼在後，身穿條紋褲的男子甚至有一半的屁股在機車座墊外，不過更誇張的是，機車前方竟然還有另一名「乘客」，面對駕駛緊握車頭跨坐，眼前景象令其他用路人看傻了眼。
危險駕駛照片曝光後，吸引眾多網友關注，紛紛留言「四人同行，一人沒位」、「暑假+鬼門開，正常景象」、「希望來個全倒，別浪費納稅人的錢」、「原來是馬戲團的猴子啊，我還以為是路上放暑假的高中生」、「撇開違規，重點是危險，若發生事故，後頭3位噴飛，生死由命，但前面那位，卻變成肉泥」、「好可憐的車」。
事實上，據「電動自行車修法新制」規定，電動自行車若未依規定領用牌照上路，將處以1200元以上3600元以下罰鍰，騎士未戴安全帽處以300元罰鍰，行駛於道路時，最高時速以25公里為限，違者也將處900元到1800元罰鍰；一般機車若「附載人員或物品未依規定者」，處300元以上、600元以下罰鍰，提醒民眾多加注意。（編輯：張志浩）