公司和人妻擦槍走火！菜鳥慌「她已暈爆」 網揭殘酷現實
一名網友在網路上分享，他在公司和已經是人妻的學姊不小心擦槍走火，兩人關係變質，現在學姊說只想和他在一起，心思都不在老公身上，讓他對未來十分苦惱，貼文一出，立即引起熱烈討論，不少網友搖頭直言：「她也不會跟你在一起啦，玩玩罷了！」
該名網友在Dcard中貼文，他以「不小心跟人妻發生關係了」為題，表示年初獲得第一份工作，剛進公司時和帶他的學姊花了許多時間相處，「學姊是個有兩個小孩，但身材依舊很棒的女生，早婚年紀不到三十歲，夫家自己做生意，家境還不錯」，卻常常聽到學姊抱怨老公都在家不幫忙做家事，她除了下班後要顧小孩之外，還要不停做家事，偶爾還要幫忙顧店。
原PO指出，就在入職滿3個月的迎新聚餐時，他抱著學姊的小孩玩得正開心，學姊驚訝地說連老公都抱不到小孩，一抱孩子就會哭，他聽完還開玩笑地說「那我該取代妳老公了」，沒想到兩人在某次聚會後就擦槍走火了。
學姊事後表示，現在只想和原PO在一起，心思已經不在老公身上，這讓原PO困擾直言，他現在只是剛出社會的年輕人，年薪既沒破百也沒車沒房，且學姊就算真的離婚和他交往，他也沒信心照顧好她，更怕這件事東窗事發，被學姊的老公發現，然後吃上官司。貼文曝光後，網友紛紛搖頭留言，「依人妻的角度告訴你，不要想太多」、「她也不會跟你在一起啦，玩玩罷了」、「真的想太多」。（編輯：賴禹妡）