好市多烤雞「挖出橡皮筋」！內行抖出真實用途：功效超大
美式賣場好市多因為份量大且便宜，成為不少家庭補貨的好去處，其中熟食區高CP值的烤雞販售多年，總是吸引不少會員一再回購，被封為是好市多必買的食物之一。近日，就有網友分享自己買烤雞回家享用之後，卻發現裡面有「橡皮筋」讓她有些困惑，貼文引發廣大迴響。
一名網友在臉書社團「好市多商品消費心得分享區」貼文指出「為何烤雞裡面會有橡皮筋啊？」只見貼出的照片，美式大烤雞已經被吃的所剩無幾，然後卻從烤雞裡頭挖出一條淺褐色的線圈，令人好奇這是否是食安出現問題。
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，這是正常的啦！就綁雞腿的啊」、「我在美國時，烤雞都有用這個固定形狀」、「綁雞腿專用無誤，可以讓烤雞顏色看起來更加均勻」、「綁腳的，不然你以為雞練過瑜伽，能雙腿交叉嗎」、「一條烤雞線，千軍萬馬來相見」。
事實上，這條繩子的材質為棉繩，是國外常用於燒烤料理所使用，好市多過往就曾表示「棉繩內是食用級耐熱橡膠，耐熱絕對沒問題」！利用棉繩綁雞的雙腿的話，這樣可以讓雞胸挺起來，讓整隻雞烤得更加均勻，更重要的是，用棉線綁過的雞可以讓整體的美感提升，讓剛出爐的烤雞達到色香味俱全的層次，下次民眾購買好市多烤雞如果再看到棉繩的話，不要再以為是食安問題囉！（編輯：張嘉哲）