火辣網紅「海邊換衣片」曝！鏡頭前直接脫 網：最美風景
網紅「御姐強尼」的YouTube頻道「御姐強尼Ms. Johnny2.0」擁有9.15萬訂閱數，她也時常在上頭大秀身材，近期她就推出一部在海邊換衣的影片，只見她在鏡頭前直接換了7套衣服，魔鬼曲線全被記錄下來，讓網友驚呼：「簡直美不勝收！太養眼了！」
御姐強尼在影片中，共換了7套不同的衣服，一開始先是狂野風格的豹紋平口上衣，搭配黑色熱褲，接著直接解開上衣，換上漸層吊帶洋裝以及藍綠色格狀吊帶長褲，可愛與性感集結一身，之後甚至換上深V緊身連身短褲，胸前雄偉雙峰毫無保留地曬出，辣度破表。
不只如此，御姐強尼還陸續換上了緞面包臀洋裝、紅色露背緊身洋裝以及鏤空連體泳衣搭配白色皮革短褲，每一套都有不同的特色，不過都十分火辣，除了每一套服裝都吸睛，御姐強尼在鏡頭前直接換衣服的模樣也成了一大看點。
影片曝光後，粉絲嗨到不行，留言直呼，「簡直美不勝收！太養眼了」、「最喜歡白色深V那套了，都被強尼給吸引住目光了」、「強尼真的好漂亮」、「強尼擁有極品身材」、「最美的風景」、「這麼可愛的女孩哪裡才找得到」、「超可愛的強尼，超想佔有」、「海巡難得有另類的福利」。（編輯：賴禹妡）