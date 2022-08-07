衝手搖店點全糖！店員只提醒1句 他驚覺不對勁：改少糖
炎炎夏日不少人每天都想要來一杯手搖飲，然而現在手搖飲市場眾多，每間都有其不同的特色，自然如糖度比例、冰塊分配也都不盡相同。近日，旅遊粉專「布萊N食宿人生」就分享自己去買飲料時，發現該間店是新開的店，於是好奇想要嚐鮮點了「全糖」的飲料，沒想到結局超乎想像，引起討論。
布萊N食宿人生表示最近家裡附近開了一間新的飲料店叫做「上宇林」，想說就來嚐鮮看看，於是跟店員說「我要一杯鮮奶茶加粉腳，正常糖正常冰謝謝！」沒想到店員聽完之後驚呼「你確定？正常糖很甜喔！」
但布萊N並沒有太在意表示「沒關係，我平常都喝全糖」讓店員只好神回「你確定吼？但我們台南上來的喔！」讓布萊N滿是驚訝表示「對不起，那我改少糖......」隨後苦笑表示「在此以少糖表達我對台南人的尊重」。
貼文一出，不少網友紛紛笑瘋「這個尊重，應該要」、「你這個尊重做得很好，最佳典範」、「他們家無糖鮮奶茶都還是有蜂蜜提味，真的不能正常糖」、「這一家飲料如果有加粉角可以點無糖， 有蜂蜜調味」、「這家好喝，單茶的茶味夠，鮮奶茶喜歡茶味重一點的也可以試試這間」、「這間好喝，但要全糖簡直不要命」；而事實上，「上宇林」為厚鮮奶茶專賣店，是從台南新市發跡，近幾年在各縣市分店越開越多，話題逐漸上升，如今又因為從台南來北部展店，店員逗趣的建議，掀起話題。（編輯：張嘉哲）