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手搖飲「1神店」淹沒台南！地圖一查嚇壞：比超商還密集

▲有網友好奇，查了一下茶之魔手門市，結果幾乎淹沒整個台南市。（圖／茶之魔手官網）
▲有網友好奇，查了一下茶之魔手門市，結果幾乎淹沒整個台南市。（圖／茶之魔手官網）

編輯中心/綜合報導

2022-08-07 15:19:082022-08-07 15:22:09

台灣人超愛喝手搖飲，市場競爭更是激烈，常常一條街上就有4到5間手搖店。近日，一名網友就分享，他好奇查了一下台南市的「茶之魔手」門市，卻沒想到眼前的畫面，瞬間嚇壞他，直呼「密集度堪比小七全家了！」貼文也引發熱議。

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臉書社團《爆廢公社二館》，一名網友PO文表示，「無聊查了一下台南茶魔分佈位置…」結果手機螢幕上的台南市地圖，幾乎都快被茶之魔手淹沒，難怪會讓他相當震驚「密集度堪比小七全家了，遍地開花」。

▲有網友好奇，查了一下茶之魔手門市，結果幾乎淹沒整個台南市。（圖／爆廢公社二館）
▲原PO形容，茶之魔手在台南的密集度，勘比7-11、全家，引發大家熱議。（圖／爆廢公社二館）
不少網友也紛紛笑翻「茶魔南罷天」、「可能南部人很愛」、「台南是大本營」、「真的。剛剛才去台南買茶魔，附近好幾間」、「南霸天，你敢質疑？」「青茶好喝」、「台南是茶魔的發跡地」、「抗議…台中太平沒半間」、「好喝，喝起來」、「台中也陸續在慢慢開的感覺」、「台南茶魔真的超多多多」。

被外界稱為「南霸天」的台灣連鎖手搖飲「茶之魔手」，於1993年在台南市正式成立品牌，2001年才有首家分店，並開放加盟，主打台灣在地的茶葉，並以一條龍的流程管控，慢慢建立口碑，獲得大眾喜愛，至今全台共有600多間門市，值得一提的是，2019年還成功進軍日本，在東京澀谷設立海外首間分店。（編輯：詹鎰睿）

▲茶の魔手示意圖、茶之魔手。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲從台南市發跡、建立品牌的茶之魔手，至今在全台共超過600多間門市，相當驚人。（示意圖／記者陳雅雲攝）

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