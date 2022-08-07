手搖飲「1神店」淹沒台南！地圖一查嚇壞：比超商還密集
台灣人超愛喝手搖飲，市場競爭更是激烈，常常一條街上就有4到5間手搖店。近日，一名網友就分享，他好奇查了一下台南市的「茶之魔手」門市，卻沒想到眼前的畫面，瞬間嚇壞他，直呼「密集度堪比小七全家了！」貼文也引發熱議。
臉書社團《爆廢公社二館》，一名網友PO文表示，「無聊查了一下台南茶魔分佈位置…」結果手機螢幕上的台南市地圖，幾乎都快被茶之魔手淹沒，難怪會讓他相當震驚「密集度堪比小七全家了，遍地開花」。
不少網友也紛紛笑翻「茶魔南罷天」、「可能南部人很愛」、「台南是大本營」、「真的。剛剛才去台南買茶魔，附近好幾間」、「南霸天，你敢質疑？」「青茶好喝」、「台南是茶魔的發跡地」、「抗議…台中太平沒半間」、「好喝，喝起來」、「台中也陸續在慢慢開的感覺」、「台南茶魔真的超多多多」。
被外界稱為「南霸天」的台灣連鎖手搖飲「茶之魔手」，於1993年在台南市正式成立品牌，2001年才有首家分店，並開放加盟，主打台灣在地的茶葉，並以一條龍的流程管控，慢慢建立口碑，獲得大眾喜愛，至今全台共有600多間門市，值得一提的是，2019年還成功進軍日本，在東京澀谷設立海外首間分店。（編輯：詹鎰睿）