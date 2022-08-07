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「車距不足」吃罰單！他好奇怎算　老司機秒懂：看地上啊

▲網友表示，自己最近收到了一張「未保持行車安全距離」的罰單，明確指出他和前車未保持42.5公尺的安全距離，讓他不禁發問「怎麼測出來的？」（示意圖／取自pixabay）
▲網友表示，自己最近收到了一張「未保持行車安全距離」的罰單，明確指出他和前車未保持42.5公尺的安全距離，讓他不禁發問「怎麼測出來的？」（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-07 16:38:52

遵守交通規則是所有用路人都該保有的觀念，以免一時貪圖方便，就觸法傷及他人，一名網友表示，自己最近收到了一張「未保持行車安全距離」的罰單，明確指出他和前車未保持42.5公尺的安全距離，讓他不禁發問「怎麼測出來的」，內行也出面解惑。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「不好意思，小弟我書讀得少，我沒超速竟收到這種陷阱卡，請問這是怎樣測出和前車未保持42.5公尺的？我只想知道塞車是不是比照辦理，錢已去繳了，我真的不知道有這條法規」。而根據原PO發出的罰單照片，圖中顯示，當時他的時速為85公里，應保持42.5公尺的車距，實距不足，認定罰鍰3000元

▲（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲罰單名去指出，當時駕駛時速為85公里，應保持42.5公尺的車距，實距不足，認定罰鍰3000元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
貼文一出，網友紛紛留言回應「這車距一看就知道太近」、「照片上看起來最多距離20公尺而已，被開罰單沒什麼意外」、「習慣貼前車屁股這麼近，罰單遲早會收到」；也有內行解答「地上白線4公尺，間隔6公尺，表示這組白線開始到下一組白線開始是10公尺，安全距離是速度除以2，一看就算出來了」、「到底多少人不知道白線可以算車距？」

根據交通部高速公路局交通安全資訊建議，開車時欲判斷安全距離可用行駛速度來計算，小型車應與前車至少保持「速度除以2」的距離，大型車應與前車至少保持「速度減20」的距離，如行駛高速公路未保持行車安全距離者，駕駛人將處新台幣3,000至6,000元罰鍰。（編輯：張志浩）

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