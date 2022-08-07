新莊看球必吃美食「飄香33年」！球迷淚：從小吃到當爸爸
台灣棒球熱潮興起，球場旁都會擺滿各式各樣的攤販，來滿足各位球迷的肚子，邊吃邊看球非常享受。對此，一名網友就分享，新莊一間他從小吃到大，開了33年的攤販，更直呼是看球必備美食，結果貼文一出，立刻湧入大家狂讚「時代的淚水」。
臉書社團《爆廢公社2館》，一名網友PO文分享，「從職棒元年吃到現在吃了33年，從小學生吃到當爸爸，看棒球一定要配這個，這是一種儀式感。」可以看到地點位在新莊棒球場（富邦悍將主場）外頭，一間販售大腸包小腸攤販，生意非常好，充滿不少排隊民眾或準備進場的球迷。
想不到貼文曝光後，立刻釣出許多網友的回憶，「真的不錯吃，吃的是ㄧ種感覺+歲月」、「新莊外必買之一」、「有機會來富邦主場吃～好久沒看到這攤了」、「這是看球必須品」、「開始去新莊看球後固定會先去報到的地方」。也有人感嘆「但是價格33年前到現在成長的速度，比台灣薪水成長快好幾倍」、「當初買一組才30，漲真多」。
據了解，這間攤販「汾條伯大腸包香腸」，從中華職棒元年就開始營業擺攤，並主打68年汾條碳烤香腸，不僅販售大腸包小腸，也有豬血糕、熱狗、花枝丸、甜不辣以及各式各樣的飲料，非常受到球迷歡迎，在地飄香33年，也陪伴過許多球迷成長。此外，汾條伯也偶爾會到桃園國際棒球場（樂天桃猿主場）旁擺攤。（編輯：詹鎰睿）