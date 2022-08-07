阿翰阮月嬌廣告被下架！她抖「致命原因」：台灣人要加油

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她表示，若長期有在看阿翰影片，能了解他對每個角色做足功課，都是從生活中細膩觀察產生，且為了避免代表的族群受到不好影響，阿翰也都會給他們正面的人設，而阮月嬌是一個出現很久的越南新住民角色，在阿翰的頻道中有一系列的影片，受眾們長久看下來，絕對可以從他的劇情、角色人設中感受到阮月嬌的討喜魅力，也不至於認為這是一種嘲笑，至少透過這樣的「系列影片」，我們知道他的動機不是歧視。
不過，時尚編輯的真心話認為，「廣告」不是YT上的影片合輯，而是播放給所有人看的，而且就是「一支」影片，與阿翰自己YT上的「系列影片」傳遞出的內容和效果不同，受眾也不同，那就很有可能產生問題了。
「口音不應該被視為缺點，但口音可以是身份的辨識媒介」，時尚編輯的真心話指出，「阿翰的表演大家會笑，是因為模仿的口音跟大部分人生活經驗中的越南新住民實在太像，因為像得很神奇所以好笑」可是如果沒有「系列影片」的豐富資訊整合，單單只看過「一支」廣告的人，會不會因此加深刻板印象？然後運用在生活中去嘲笑越南新住民？甚至老師向她提及，班上的越南媽媽都不太敢在班級活動中講話，怕小孩被貼標籤。
針對此次事件，她認為最不負責任說法，是批評他人「心中有歧視、心中自卑，所以看什麼都是歧視」，她認為台灣許多人對東南亞新住民、移工的態度，跟歐美日韓人士比較起來，就是不平等，也因為這樣的環境裡，東南亞新住民會對廣告有疑慮、會不舒服。
因此當她發現有網友要求，提出抗議的陳凰鳳老師聲明用詞要「和緩一點、不可以這麼生氣」時，不禁直言「長年活在相對不平等的眼光中，還要溫良恭儉讓？去看看陳老師臉書那些留言，多少人是用上對下的語氣在講話？真的很噁心」。
最後時尚編輯的真心話坦言，「我覺得台灣要『勇敢自信、世界同行』，每個人都必須在種族議題做一點功課，即便我個人不認為阿翰有歧視之心，但對於眾多網友不願意去理解提出疑慮者的觀點，只一味地用『我覺得很好笑、很可愛』來作為放諸四海皆準、每個人都要跟你一樣這麼想的法則，並且行使文字攻擊，這種風氣讓人看了非常難過」。（編輯：張志浩）