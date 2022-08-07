老屋驚見日本人偶！建築工嚇壞狂抱怨 他毛了：我沒看到
日本網路近日瘋傳一起靈異事件，一位從事老屋翻修的網友就分享一件毛骨悚然的案例，明明去現場那麼多次，但他卻都沒看到建築工人所說的「日本人形」。貼文曝光後，也立刻引起網友們關注，紛紛感到有些涼意。
在日本有一種特殊職業，是專門勘查老屋狀況，透過設計發想，將其翻新後，再轉手賣給有意願的業者，以經營民宿或旅館。而推特網友＠rai703rai就經常分享其工作的生活，近日，他就分享一起案子，他表示，某天早上，在現場的工人就突然打電話給他抱怨，「那個日本人形（偶）很可怕！」
由於為了壓低成本、提高利潤的老屋案例非常多，對原PO來說早已見怪不怪，各式各樣的恐怖房子也都看過，但這次是他真正感到恐怖，「但我去現場這麼多次，我什麼都沒有看到啊！」也忍不住直呼「害我一大早就起雞皮疙瘩了」。
貼文曝光後，瞬間造成網友們瘋傳，紛紛感到毛骨悚然。但也有人認為，很可能是守護家庭房屋的「座敷童子」精靈，會為人帶來幸運和錢財。但原PO也笑說，「就算是座敷童子也很可怕好嗎？」所幸，該老屋案子順利建工完成，但面對網友們敲碗詢問，他也澄清這件案子不是旅館，也請大家放心。（編輯：詹鎰睿）