NOW早報／中國宣布「對台軍演延長」！結束時間竟是未知

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美國眾議院長裴洛西離開台灣繼續亞洲行過後，中國軍方便宣布將於4日中午12點至（7日）中午12點進行六大區域的軍事演習，並多次形容此次軍演規模是「史無前例」，外界預測將超過1996台海危機；不過在連日數度實彈放射、軍機擾台過後，解放軍東部戰區宣布，「8月7日，中國人民解放軍東部戰區按計劃，繼續位台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。」
此外，大連海事局（6）日亦宣布，自6日起將在黃海南部進行一連10日實彈射擊，將從渤海開始執行軍事任務，直到 9 月 8 日，期間長達1個月。
今日天氣／南方雲系北移部分地區有雨！各地多雲到晴
中央氣象局今（8）日表示，南方雲系北移，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴天氣，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生機率；溫度方面，各地高溫可以來到33至35度左右，其中大台北、嘉義、台南及宜花地區容易出現局部36度以上的高溫，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。
阿翰阮月嬌廣告被下架！她抖「致命原因」：台灣人要加油
網路YouTuber阿翰以百變的自創角色走紅，過去在頻道中曾創立多個經典角色，日前飾演算命阿姨「廖麗芳」，其中九天玄女「唯一指定姐妹」的無釐頭橋段受到許多觀眾愛戴，然而近日家樂福在7月底找來阿翰自創角色「阮月嬌」來客串，沒想到卻被台灣越裔總會會長陳凰鳳狠批家樂福廣告「把霸凌當有趣」，掀起話題，對此，知名粉絲專頁「時尚編輯的真心話」也點出關鍵原因，並希望網友別再使用文字攻擊霸凌他人。
時尚編輯的真心話（6）日發出長文，開頭直言「不知道大家有多久沒有看過霸凌現場？麻煩現在可以去陳凰鳳老師的粉專看」，她提到，台灣許多網友的言論，顯示出在種族議題方面的觀念非常偏差，且不願思考，「看著陳老師一個人，被那些惡毒、喪心病狂的文字攻擊，真的非常不忍心」。
她表示，若長期有在看阿翰影片，能了解他對每個角色做足功課，都是從生活中細膩觀察產生，且為了避免代表的族群受到不好影響，阿翰也都會給他們正面的人設，而阮月嬌是一個出現很久的越南新住民角色，在阿翰的頻道中有一系列的影片，受眾們長久看下來，絕對可以從他的劇情、角色人設中感受到阮月嬌的討喜魅力，也不至於認為這是一種嘲笑，至少透過這樣的「系列影片」，我們知道他的動機不是歧視。
不過，時尚編輯的真心話認為，「廣告」不是YT上的影片合輯，而是播放給所有人看的，而且就是「一支」影片，與阿翰自己YT上的「系列影片」傳遞出的內容和效果不同，受眾也不同，那就很有可能產生問題了。
「口音不應該被視為缺點，但口音可以是身份的辨識媒介」，時尚編輯的真心話指出，「阿翰的表演大家會笑，是因為模仿的口音跟大部分人生活經驗中的越南新住民實在太像，因為像得很神奇所以好笑」可是如果沒有「系列影片」的豐富資訊整合，單單只看過「一支」廣告的人，會不會因此加深刻板印象？然後運用在生活中去嘲笑越南新住民？甚至老師向她提及，班上的越南媽媽都不太敢在班級活動中講話，怕小孩被貼標籤。
針對此次事件，她認為最不負責任說法，是批評他人「心中有歧視、心中自卑，所以看什麼都是歧視」，她認為台灣許多人對東南亞新住民、移工的態度，跟歐美日韓人士比較起來，就是不平等，也因為這樣的環境裡，東南亞新住民會對廣告有疑慮、會不舒服。
因此當她發現有網友要求，提出抗議的陳凰鳳老師聲明用詞要「和緩一點、不可以這麼生氣」時，不禁直言「長年活在相對不平等的眼光中，還要溫良恭儉讓？去看看陳老師臉書那些留言，多少人是用上對下的語氣在講話？真的很噁心」。最後時尚編輯的真心話坦言，「我覺得台灣要『勇敢自信、世界同行』，每個人都必須在種族議題做一點功課，即便我個人不認為阿翰有歧視之心，但對於眾多網友不願意去理解提出疑慮者的觀點，只一味地用『我覺得很好笑、很可愛』來作為放諸四海皆準、每個人都要跟你一樣這麼想的法則，並且行使文字攻擊，這種風氣讓人看了非常難過」。
父親節禮物又送這個？爸爸「最不想收到」排行：絕對中槍
爸爸心裡苦，但爸爸不說！明天是一年一度的父親節，比起每年母親節總是熱鬧非凡，全家人一起訂餐廳、吃大餐，媽媽還能收到鮮花、蛋糕和禮物，但每逢父親節，卻總是默默結束這一回合，或者收到的禮物永遠是電動刮鬍刀。網路調查50歲以上爸爸們最不想收到的父親節禮物，不想踩雷趕緊來看看爸爸們的心內話。
爸爸喜歡什麼你真的知道嗎？壯世代教科文協會日前針對50歲以上爸爸，發起「壯世代父親節禮物網路調查」，詢問廣大爸爸們最不想收到哪些禮物。調查發現，爸爸們收過最不喜歡的父親節禮物依序是：蛋糕／食品，領帶、鋼筆、皮帶、西裝、運動／健身器材、智慧型手機、平板電腦等。
在最雷父親禮排行中，部分禮物有些出乎意料之外，像是可以看YouTube、玩小遊戲的智慧型手機跟平板，原以為會很受爸爸們歡迎，但有許多50歲以上爸爸都在問卷簡答欄補充，除了不愛吃或不適合吃甜食之外，不少人都面臨「不會操作」等問題。另外，使用機會太少、不夠實用、已經有了，都是禮物成為地雷的原因，顯見對50歲以上的爸爸們來說，收禮還是重視實用性。
壯世代教科文協會理事長吳春城表示，50歲以上的「壯世代」，對於父親節禮物的看法，大多認為「生活無虞、無須子女破費」，過半數父親都表示不用送禮，心意到了就好，沒有禮物沒關係。吳春城強調，50歲以上族群其實消費力超乎大家想像，在物質上可說什麼都不缺，因此對子女們來說，父親節禮物並不好準備。
莫彩曦不忍了！遭嗆「台灣每次出事就回美國」 公開真相
百萬YouTuber莫彩曦7月初與老公Adam睽違一年來台，本來就預訂8月底的時候回去美國，並於秋季時才要返台，恰巧正好碰上大陸頻繁對台軍演的情形，被網友嗆聲「台灣每次出事就逃回美國，上次疫情也是！」引起熱議。對此，莫彩曦也拍片解釋了來龍去脈。
莫彩曦表示，最近收到非常多人私訊，詢問他們是不是已經回到美國，其中還有人指責他們「只要台灣出事就會馬上離開」，讓她與老公Adam十分傻眼，指出這次來台的機票早在五月就買好，完全是按照既定行程走，8月底回美國是因為要幫莫媽過生日，還有跟全家人一起約好的歐洲行，之後秋天就會回來台灣，夫妻倆也強調「如果說是為了什麼緊急的事情離開台灣，那我們為何不明天就飛？」
至於為何這次會有這次爭議，莫彩曦也提到，是因為去年回美國一個禮拜後，台灣就爆發疫情，當時也是被誤會是「台灣出事就跑」，逼得他們直接拿出證據證明，一切都是早已規劃完畢！澄清「我們怎麼能預期這件事？如果我們想逃避疫情，回美國幹嘛」，老公Adam則強調「當時美國一天五萬例以上，回去染疫風險更高，這次更無言，人還在台灣就又被誤會」！
莫彩曦也強調，台灣對他們來說是家，但家人還是都在美國，所以一定會需要長兩邊來回，「我不能假裝愛一個國家，長期騙人，我道德上做不了！」影片曝光後，不少粉絲都湧入加油打氣「很喜歡妳們的影片！繼續加油啊！」、「如果有長期觀看你們的影片或是是你們的粉絲，絕對知道你們對台灣的喜愛」、「老粉絲了！早就知道你們很喜歡台灣，不懂的人才會這樣講！加油！」
孫安佐要推廣槍枝知識！還暗酸檢察官英文差 士檢回應了
藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，於2018年赴美留學時，因網購槍枝零件組裝還嗆聲射擊學校，在美國入獄238天後，返台又遭士林地檢署依製槍未遂罪起訴，日前全案被判決公訴不受理定讞，讓4年5個月的官司劃下句點，孫鵬、狄鶯一家人終於可以鬆了一口氣。而孫安佐（6）日在YouTube釋出影片，提到官司過程以及心情，雖然說對檢察官沒有怨言，但也暗酸「檢察官他的英文能力並不是像大眾一樣想像的好」，還直指檢察官錯誤引述法條。對此，士林地檢署也回應了。
孫安佐在影片中表示，自己決定要推廣有關槍枝的正確知識和資訊，也希望化解社會大眾對槍枝的誤解。孫安佐認為「東西本身是沒有好壞之分」，槍枝雖然會傷害人，但同時也可以保護自己，未來會透過有關槍枝的各項競技運動，例如生存遊戲，靶場實彈射擊等等，來讓大眾了解如何安全及正確的使用槍枝，並進而提升全民國防的能力。
不過談到官司本身時，孫安佐雖先說對檢察官沒有怨言，但話鋒一轉卻表示，檢察官起訴他之前，應該要先查一下美國當地的法條，認為檢察官引述「錯誤的法條和錯誤的事實」，還諷刺說「檢察官他的英文能力並不是像大眾一樣想像的好」、「何嘉仁補習班是不錯的選擇哦」，更建議檢察官可以去「深造一下」，言詞十分嗆辣。
對此，士林地檢署回應尊重法院判決，但也指出「孫安佐被判無罪是因為台美兩國法律制度不同，不是因為沒有證據」。士林地檢署並強調「人民有言論自由，但仍須注意台灣是槍枝管制的國家」。（編輯：張嘉哲）