蔡依林未轉發「一個中國」秒掉30萬粉！央視急下架推薦文
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台參訪，該舉動引起大陸網友不滿，然而除了Hebe田馥甄吃義大利麵就被解讀是挺裴洛西之外；炎亞綸發文提到要吃「台式早餐和美式早餐」也同樣被牽連。如今，天后蔡依林則因為未轉發「一個中國」的文宣，不僅遭到央視大動作刪掉推薦文，微博更一夜掉了30萬粉絲，留言區被大陸網友灌爆。
有微博網友發現，央視文官方藝微博原本在4日貼出一則有關蔡依林《玫瑰少年》歌曲的欣賞文，讚賞蔡依林唱出的是「一份對青春的安撫」，但卻有人發現該貼文突然消失被刪除，不少網友猜測應該是因為蔡依林沒有轉發「只有一個中國」，也毫無表態所導致。
而端看蔡依林的微博，也有粉絲發現原本粉絲人數4300萬的她，在爆出沒有表態此事件之後，現在粉絲人數剩下4273萬，相差約30萬的粉絲數，最新文章仍然停留在7月8日分享帽子的貼文，並未有最新動態以及回應。
不少大陸網友近幾日陸續湧入灌爆，紛紛表示「能不能內網外網發個聲明，之前多番言論行為實在是叫粉絲寒心」、「聽說姊也是雙面藝人？對不起了，今日起脫粉，在國家面前無偶像，對一切毒份子說不！」、「喜歡你這麼多年，你和田馥甄一樣的人，我無法做到當作不知道，反正你錢也賺多了，島上養老吧！別再來了！」情緒相當激動。（編輯：張嘉哲）