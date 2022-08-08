夜市擺攤一晚「淨賺5位數」？過來人秒曝秘辛：落差極大

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隨後的租金部分，原PO解釋「租金每個夜市都不同，大部分是每半年會收一次，有的大概一年收一次，甚至有大夜市攤位是可以用買的，可能破百萬，而租用價格的話是照格算的，一格一兩萬左右，但每個地方都不同，只是個大概」。她也提到，「電費跟清潔費」則是有擺攤的晚上就會收取，「這兩個費用其實不貴，電費是算燈泡數，清潔費算格數，小攤差不多落在$200左右，大攤的可能破千」。
最後來到重點部分「收入」，原PO表示「夜市小攤賣吃的生意如果不差、順順的話，17點到23點，一晚大約淨賺$3000-5000左右，大攤賣吃的生意如果不差，一個晚上差不多淨賺$15000起跳」，若該夜市是剛開幕的新場，甚至連小攤都有可能淨賺破萬。
不過原PO也提到「以上都是我自己真的經歷過了，當然也有生意很不好一個晚上連一千都沒有賺到的狀況」，且在夜市工作不但有日夜顛倒、備料、看天氣吃飯等缺點，而現在夜市的工讀生也相當難徵，「我認識的大攤老闆很多都開雙B，但他們一天都睡不到4個小時，如果只是兼職的還好，但當正職的話，真的很累、肝會壞掉」。
看完夜市人生的秘辛後，也有其他過來人回應「夜市好賺歸好賺，但是要看地點，我親戚曾經去夜市賣水果汁，然後因為生意太好，原本旁邊兩家賣飲料的攤販就不爽跑去跟管夜市的人投訴」、「大家說賣雞排很賺是真的嗎？難得看到夜市有人公開收入」「我之前在台北一個觀光夜市上班賣飲料，夏天生意好的話一天可以到3萬」「在水湳夜市打工過，現在已經倒了，每天都看老闆在數鈔票數到笑瞇瞇」。（編輯：潘毅）