半年沒恩愛！老公回家「狂滑手機」　人妻揪超綠真相崩潰

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原PO透露，這些年雖然偶爾也會有爭執，但老公對她非常好，兩人也還是有許多甜蜜與激情，直到近幾個月，老公週末回家時常常雙手不離手機，還不斷對手機笑，「我問他笑什麼他說看到影片很好笑…很明顯他是在打字聊天」，且兩人已經半年沒有過恩愛運動，即使原PO主動也會被拒絕，理由是上班很累。
「我彷彿感覺他變了，幫我拍照、跟我自拍時也明顯的不耐煩」原PO提及，直到上個月的某個週日，老公要去洗澡時正要拿手機，她問「為什麼你洗澡都要帶手機？」對方這時才放在房間裡充電，而她也抓緊空擋查看，沒想到竟看到老公下載交友軟體，和很多女生聊天，裡頭有吃飯的、包養的、買包包送他們的，還無套和她們發生關係，讓原PO崩潰直呼：「一瞬間我覺得好噁心…但我愛我的孩子們，我不想讓他們失去爸爸變成單親…可是我沒辦法再愛他、面對他…令人作嘔。」
貼文一出，網友紛紛勸原PO離婚，「丟了吧，先把證據存起來，贍養費記得要，這才是重點」、「既然他已背叛你，那就把他當ATM，然後做你想做的事，重點是證據要留好，以備不時之需」、「這是爭取贍養費最好的時機了，走過路過不要錯過哦」、「不要讓孩子在這麼不健康的環境下成長，要離就快離吧，有這種見不得人的爸爸，可憐的是孩子啊」、「離開吧，快樂的單親比哀怨的雙親來的強，不要到後面才來對孩子說，我是為了你們，這種莫須有的罪名不要冠在孩子頭上」。（編輯：賴禹妡）