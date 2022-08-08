共用洗衣機「全泥沙+狗毛」！他怨1句反遭轟：一樣沒水準
租屋時最怕遇到沒公德心的鄰居，就有一名網友抱怨，他在使用共用洗衣機時，發現裡頭常常有泥沙或是狗毛，而那些房客也沒有打算清理乾淨，讓他氣到直接訂一台洗衣機自己用，更打算將腳踏墊及拖把丟進共用洗衣機，貼文曝光後，讓不少網友看了直搖頭喊：「己所不欲，勿施於人吧！」
該名網友在臉書「靠北租屋2.0」中貼文，他表示在使用共用洗衣機時遇到沒公德心的房客，裡面常常會有泥沙或是滿滿的狗毛，用完也不會清理乾淨，讓他怒喊：「還好我自己買的洗衣機終於到貨，接下來可以用共用洗衣機洗拖把跟腳踏墊了，看誰比較髒。」
貼文曝光後，不少網友也有同感，「曾經洗完衣服要去拿的時候，發現一對情侶把自己的衣服也丟下去洗了還有四角褲嘔嘔嘔」、「沒有公德心」、「這類東西去洗車場洗比較乾淨快速」。
不過，也有網友看到原PO的行爲搖頭喊，「己所不欲，勿施於人吧」、「那你也是同等人呀」、「前面感同身受，後面就知道樓主自己也是個低端」、「這是在說自己的概念」、「奇文共賞」、「這行為不就跟你罵的那些人一樣，最後變成這一種人，也是可悲」、「物以類聚，永遠只能租房子，住在那種地方」。（編輯：賴禹妡）