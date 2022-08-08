台灣人為何超愛蝦皮購物？眾揭「2點原因」：它被取代了
根據資策會日前公布的電商消費習慣報告，消費者最常使用的平台以蝦皮購物奪下冠軍，超過六成台灣人都愛使用蝦皮來網購東西，顯然蝦皮具有獨特的魅力吸引受眾。近日，就有網友討論「蝦皮是不是已經完全侵入我們的生活？」貼文引發廣大熱議。
一名網友在PTT貼文指出「之前在臉書地方社團問10元商店在哪，我想要去逛逛買東西，結果一堆人推薦蝦皮就可以買還比較便宜，重點是運費，我又不一定能搶到免運券，蝦皮店到店要29元，一般店到店運費也要60元，有沒有現在大家大部分買東西都用蝦皮的八卦？蝦皮是入侵我們的生活了嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「你還活在這年代嗎？現在免運券每週都有一大堆」、「免運券每個月都有發，你是不是沒領到過」、「現在都買免運費，99元就免運費超爽」、「蝦皮現在聯合品牌越來越多，真的太方便了」、「蝦皮應該是目前最強的購物平台吧？真的不錯用」、「每次要補東西，去蝦皮全部都能補齊還免運又便宜，大賣場都不逛了」、「幾乎每個月都會買，幾乎取代取代大賣場的功能了」。
另外，也有網友回文提到「除了現在蝦皮店到店跟電商平台一條龍經營之外，免運券的大力加持一定吸了不少客群，接著是聯合品牌越來越多，生活中你想得到的日常用品幾乎都能買到，舉凡衛生紙、零食、衣架、拖鞋、浴巾、沐浴用品等等，你想得到任何以前要去大賣場買的東西，現在全在蝦皮都有，而且價格便宜有的落差到7、8倍以上，大賣場已經逐漸被取代，蝦皮國民度目前基本上是沒任何對手」。（編輯張嘉哲）