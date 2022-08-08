真的吃土了！他日本超商買「神奇罐頭」 回家一開秒後悔
日本九州鹿兒島灣當地有座櫻島火山，為全日本最活躍的火山，這成為了當地的觀光特色，甚至7月24晚間才劇烈噴發，讓當地居民收到消息立即疏散，對此就有一名網友近日在鹿兒島機場買了一款奇特罐頭，裡頭竟是滿滿的火山灰，他一打開立刻後悔，整個空間都飄散著灰燼，讓他崩潰喊：「永遠都不要打開它！」
一名日本網友「@mo69tsun」在推特上貼文指出，他在鹿兒島機場的超商買了一個奇特罐頭，上頭斗大的字樣寫著「灰！請打開！」下方則是寫「從天空降落下來的恩惠100c.c」、「大正爆發100週年紀念品」，原材料標示為櫻島火山灰及垂水市民的苦惱，使用期限則為「放到失去興趣為止」，原PO一回家打開罐頭，發現裡頭的火山灰全到處飛，讓他嚇喊：「它正在瘋狂噴出，真的永遠不要打開它！」
貼文一出，網友笑翻紛紛留言，「它可能是一個讓你體驗當地人艱辛的產品，鹿兒島人很厲害」、「很久以前，鹿兒島的一個朋友給了我同樣的東西，當我好奇裡面的東西時，他告訴我不要打開它，如果我打開它，它會是一場災難」、「垂水市民的苦惱，這內容沒有虛假，可以體驗櫻島居民日常苦難的罐頭」、「潘朵拉的盒子，或者更確切地說是一個罐子」、「換句話說，鹿兒島縣垂水市的居民被迫經歷這樣的艱辛」、「這可能是偽裝成罐頭灰的鹿兒島市民的苦難體驗包」、「可以輕鬆享受櫻島周邊人間地獄的絕佳產品」。
另外，也有網友經歷過鹿兒島的火山灰之苦，「在鹿兒島，這種灰理所當然地散落在各處，當你洗澡時，浴室裡滿是灰燼」、「以前住在鹿兒島的弟弟，回家前在父母家的車庫裡洗車，結果留下了兩條灰黑色的線」、「去鹿兒島的時候，周圍的汽車和道路上好像會堆積灰燼」、「鹿兒島人的車上有很多灰，而且車子一般都很髒」。（編輯：賴禹妡）