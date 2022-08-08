柬埔寨高薪太誘人！律師1句話酸爆上當者 釣炎亞綸朝聖
近期屢傳台灣人前往柬埔寨打工遭詐騙囚禁，不僅網紅Bump更實際拍片解救出受害人引以警惕，警方以及媒體也大肆公布相關訊息，但依舊有台灣人被騙，甚至堅持要出國，讓美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）心寒直接宣布「本機構拒絕受理8月3日起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，立即生效」。對此，律師林智群就在臉書發表看法，引起網友大讚「真的中肯的要命！」
全球反詐騙組織日前發文，透露救援的過程並沒有外界想得那麼容易，表示有成員因為救援而被通緝，目前住宿還都是靠著貸款維持，有時候很多負責案子的人都是要自掏腰包，甚至會被抓去坐牢。爆料長久以來救出的60位台灣人沒有人說過感謝，回去後連消息都不回，如今警察、媒體都費盡心思在宣導此事，很多人還是想抱持「我去試試」的心態，這樣浪費國家資源的人「我們為什麼還要幫助這些人？」
然而貼文湧進大量網友讚賞，表示尊重組織決定，而律師林智群也在臉書表示「如果你在台灣是魯蛇！你怎麼會覺得去柬埔寨就會飛龍在天？」意指柬埔寨的詐騙高薪工作用想得就能知道真假，加上政府、媒體大力宣導詐騙相關訊息，但依舊還是有人不聽勸，令人傷腦筋。林智群也直言「如果嘲諷可以打開某些人鬼遮眼，那也是功德一件」。
貼文一出，不少網友紛紛狂讚「真的笑了，林律師您真的是一語戳破」、「告訴你不用任何技術底還包吃包住，一個月輕鬆八萬十萬，這麼好康怎麼會輪的到你」、「然後再怪天怪地，怪為啥不救他....」、「沒經驗、沒學歷、沒本事、沒歷練、沒成績、沒關係、沒錢，到底為什麼能自覺說去柬埔寨能領高薪、配車、配房、配老婆、配食物呢」、「拜託大家轉傳吧...到底要多無知才會被騙這種事，重點是已經說說是假的了，為什麼還是有人被騙」而貼文甚至釣出藝人炎亞綸表示「太嗆了啦」引來上千人按讚。（編輯：張嘉哲）