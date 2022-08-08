父親節麥當勞優惠湊1咖！大麥克、4塊鷄塊快閃「買1送1」
麥當勞慶祝父親節，今（8）日於官方APP上推出「爸氣有禮」快閃限定優惠，馬上玩「爸氣有禮」專屬任務，就有機會獲得大麥克買一送一、或4塊麥克鷄塊買一送一等優惠。德州美墨炸雞則開賣「炸全雞」超巨份量，被幽默形容「要用拜拜供品盤裝」。肯德基父親節「爸氣套餐」8炸雞＋6蛋撻只要399元只到今天。
麥當勞助攻讓消費者的爸爸呷飽飽，父親節號召大家來當爸爸的乾爹，只要8/8今天打開麥當勞APP玩「爸氣有禮」專屬任務，就有機會獲得大麥克買一送一、及4塊鷄塊買一送一等優惠，快來一起試手氣。不少網友馬上刮刮樂，除了買一送一好康外，還送出88積分，有網友分享一次賺到「麥克雞塊買一送一＋天天抽20積分＋每日任務10積分」簡直是天選之人。
現在麥當勞官方粉專上還舉辦抽獎活動，以一系列「最懂吃的爸爸」幽默梗圖，「上班族爸爸最懂吃苦」、「上網的爸爸最懂吃瓜」笑翻網友。只要留言分享爸爸最喜歡吃的麥當勞餐點組合，也有機會獲得大麥克造型悠遊卡（共五名）。
德州美墨炸雞今起一次開賣三項明星商品，「德州炸全雞派對分享餐」以超巨份量搭配3種獨家醬料，被部落客幽默形容「要用拜拜供品盤裝」；另外還有一人獨享的「巨無霸德州醬烤雞胸堡套餐」，及兩種口味的「美式鹹酥雞」可嚐鮮。而肯德基父親節「爸氣套餐」8炸雞＋6蛋撻，限時優惠價只要399元，原價738元直接下殺54折，只販售到今天，要搶要快。