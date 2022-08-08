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德州美墨「炸全雞」開賣！每天20份SIZE超大：拿供品盤裝

▲肯德基7月推出超狂新品「咔啦整隻雞」，讓網友聯想是否超前部署中元節普渡？今（8）日父親節，「德州美墨炸雞」也開賣浮誇「炸全雞」，超巨份量還被部落客形容「要用拜拜的供品盤來裝」。（圖／翻攝自德州美墨炸雞FB）
▲肯德基7月推出超狂新品「咔啦整隻雞」，讓網友聯想是否超前部署中元節普渡？今（8）日父親節，「德州美墨炸雞」也開賣浮誇「炸全雞」，超巨份量還被部落客形容「要用拜拜的供品盤來裝」。（圖／翻攝自德州美墨炸雞FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-08 10:09:25

7月時肯德基曾推出超狂新品「咔啦整隻雞」，霸氣創意讓網友聯想是否超前部署中元節普渡？今（8）日父親節，被讚賞為「台北最好吃炸雞」的「德州美墨炸雞」，一口氣推出三款新品，其中，浮誇「炸全雞」，超巨份量被部落客形容「要用拜拜的供品盤來裝」；還同步推出兩種口味的美式鹹酥雞，讓粉絲嗨翻詢問。

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不少人視「德州美墨炸雞」為台北最好吃炸雞，一口咬下酥脆外皮還聽得到喀滋喀滋的聲音，包覆住裡頭軟嫩多汁的燙口雞肉，香氣四溢。常在各種炸雞評比排行榜上名列前茅，8月美墨推出三項明星商品寵客，尤其「德州炸全雞派對分享餐」，超狂將每日新鮮配送的整隻雞拿來炸，以7種獨家香料醃製8小時，經過2道裹粉手拍後，放入新鮮炸油裡高溫油炸。炸成外酥內嫩的程度後把新鮮肉汁鎖在裡頭，還搭配德州烤肉醬、蜂蜜芥末醬、墨西哥香辣醬3種獨家醬料，每日限量20份，需2小時前預訂，父親節搶到這一組慰勞爸爸一定超有面子。

▲德州炸全雞派對分享餐 NT$899。（圖／翻攝自德州美墨炸雞FB）
▲德州炸全雞派對分享餐 NT$899。（圖／翻攝自德州美墨炸雞FB）
一個人可以吃超飽的「巨無霸德州醬烤雞胸堡套餐」，特別選用超級厚的去骨雞胸肉搭配美式烤肉醬，配上被不少饕客讚賞的鮮甜高麗菜沙拉，自己獨享超過癮。還有下午茶必吃的「美式鹹酥雞」，使用美墨獨家製法、特別採用乾粉油炸，讓鹹酥雞吃起來不會過於油膩還相當爽脆，椒鹽或香辣兩種口味都讓人難以拒絕；偷偷推薦搭配店內的墨西哥香辣醬可是內行人的吃法。

肯德基父親節優惠今日最後一天，「爸氣爽嗑歡聚餐」下殺54折，整桶滿滿的8塊咔啦脆雞搭配6顆人氣原味蛋撻，竟然只要399元（原價738元）！頂呱呱「大吃一斤」限定優惠餐199元，也只到今日為止；另有銅板加價購優惠，原味炸雞、呱呱包只要48元，和4款99元點心組套餐可以吃到8/26，想吃的民眾手腳要快。

▲肯德基超狂父親節優惠，「爸氣爽嗑歡聚餐」8塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻竟然只要399元！8/2首度開放預購；頂呱呱「大吃一斤」限定優惠餐199元也開賣。（圖／肯德基提供）
▲肯德基超狂父親節優惠，「爸氣爽嗑歡聚餐」8塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻竟然只要399元。（圖／肯德基提供）
▲慶祝品牌48周年，指定商品限時均一價48元，今起至8月5日是原價80元的脖子200g。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱只要出示電子優惠券畫面，可享美味優惠。（圖／頂呱呱提供）

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