父親節買蛋糕慶祝！爸聽到「金額」臉垮了 眾笑：是通病
一年一度的父親節就在今（8）日，不少人也都訂製好蛋糕與禮物要給辛苦的爸爸驚喜。但有女網友不小心洩露了蛋糕的「金額」，讓爸爸臉色瞬間垮掉，遭遇曝光也立刻引起不少網友共鳴回應：「爸爸都會傲嬌，是常態」
原PO在論壇Dcard上發文提到「這幾天買了一間評價不錯的蛋糕，要給爸爸慶祝父親節，沒想到我歡天喜地的把蛋糕拿出來之後，我爸就問我這個蛋糕多少錢啊？很貴嗎？我下意識的就脫口而出真實金額，我爸臉瞬間垮掉，一邊吃一邊念太貴了啦真的太貴了之類的話，我媽吃到一半還幫忙緩頰，我爸才沒有繼續講話，我覺得好尷尬，好想把頭埋進土裡，感覺把拔沒有很開心」。
爸爸們「傲嬌」的通病曝光後，立刻有不少苦主回應「我爸也會，捨不得孩子花錢，我都說一年才一次爸爸節，沒什麼貴不貴的問題，開心最重要」、「我報給爸媽的價格永遠都是打折再打折」、「我爸是那種，買貴的就唸說好貴，買便宜的就說對他不好」、「太便宜我爸才會不開心」。
另外也有強者分享自己的解決方法「我家也有一個會問價格的爸爸，萬一拿貴貴的東西回家被問，我的應對方式是先叫他猜價格，等他回答之後我就會回，差不多，我爸每次都很得意說『我就知道』」、「遇到這種狀況就是叫爸爸猜價格，既不會讓爸爸生氣，還可以讓他覺得自己神猜，心情更好」。（編輯：潘毅）