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多重宇宙星爺早演過？「31年前電影」被挖出　眾：很錯亂

▲有網友詢問，大家是否看過周星馳電影《上海灘賭聖》的方季惟版本？掀起大家回億和討論，紛紛直呼「這是星爺的多重宇宙嗎？」（圖／翻攝自微博）
▲有網友詢問，大家是否看過周星馳電影《上海灘賭聖》的方季惟版本？掀起大家回億和討論，紛紛直呼「這是星爺的多重宇宙嗎？」（圖／翻攝自微博）

編輯中心/綜合報導

2022-08-08 16:07:46

喜劇之王周星馳，曾演出許多經典作品，至今仍不斷在電視台輪迴播放，成為大家共同回憶。近日，網友們卻對其中一部作品《賭俠2之上海灘賭聖》感到興趣，原來是該電影竟拍攝了兩個版本，分別是香港和台灣，真相曝光後也讓大家看了一頭霧水，紛紛直呼「這是星爺版多重宇宙？」

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一名網友到臉書社團《爆廢公社》PO文驚呼「原來方季惟演過上海灘賭聖，第一次看到這個版本，有沒有人當初是看方季惟版本的？」

不少人紛紛表示，「這個沒看過耶，原來有兩版」、「我有一度以為我看到的是幻覺。就記得是方，怎麼重播都是鞏？」「我有，後來問大家都説是鞏俐，Ｘ的害我以為我在平行時空看到的」、「我小時候因爲這樣開始記憶錯亂」、「咦，我一直不知道沒有方季韋的版本耶！原來電視上播的跟我以前看的版本不一樣」、「我後來大學看到鞏莉版本嚇一跳，以為我的記憶被竄改了」。

▲有網友詢問，大家是否看過周星馳電影《上海灘賭聖》的方季惟版本？掀起大家回億和討論，紛紛直呼「這是星爺的多重宇宙嗎？」（圖／爆廢公社）
▲有網友翻出照片強調，是真的有兩個版本，小時候也差點為此錯亂。（圖／爆廢公社）
但也有影迷大讚「有啊，坦白說...個人覺得比鞏俐版好看」、「真心覺得方演得比較好」、「有看過，方演的比較好」、「方季惟版好看」、「當初電影院是方的版本」、「方季惟演過，連那電影主題曲也是她唱的，很好聽」。

事實上，1991年上映的《上海灘賭聖》之所以會有兩個版本，主要是因為當年台灣、中國正處關係敏感，台灣當局實施「有中國演員的電影，就不得在台灣上映」的政策，但對於香港影壇來說，台灣又是非常重要的票房市場，因此電影公司也不願放手，只好決定拍攝兩個版本，台灣版就找來「軍中情人」之稱的台灣歌手方季惟主演。

據了解，當時兩位女主角鞏俐、方季惟必須在片場輪流拍攝，而星爺也非常敬業，和其他演員一樣重演一遍，所幸電影在台灣或香港上映後都取得相當亮眼的成績，尤其是台灣，港片再加上方季惟的影響力，票房竟達到1.7億台幣相當驚人。（編輯：詹鎰睿）

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