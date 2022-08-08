汽車儀表板亮起「衝浪燈號」？老司機也看愣 真實意義曝
為了提醒駕駛車輛狀況，多數的汽車都會在儀表板上配置各種燈號，以避免可能的意外發生，一名網友近日就分享，他駕駛的車子儀表板突然亮起一顆橘黃燈，圖示樣貌相當特殊，不過由於該號誌不常見，自己在網路上也始終找不到答案，於是發文求解，最後成功釣出內行解答。
該網友在臉書社團「爆廢公社」發文著急的表示，「這是什麼燈啊，怎麼查不到？」只見貼文的附圖中，原PO車子的時速表旁，亮起一顆警示燈，整個燈號下方為類似海浪的圖案，上方則是3個有如衝浪板的幾何圖形構成，整體組合起來相當怪異。
貼文一出，網友紛紛逗趣猜測，「雙人水上芭蕾」、「三支雨傘標」、「水上摩托車模式開啟」、「煮金針菇要加水」、「這台車是水路二用車，開到160可以在水上走，選我正解」、「鏡頭太髒，叫你雨刷噴水清洗前檔玻璃」；也有不少人直言「開車那麼久，沒看過」、「到底是啥？好想知道答案喔」。
不過，仍有內行網友認真解答，「這是尿素指示燈」、「尿素燈，這台是柴油車吧」；據了解，「尿素燈」只有柴油車會有，柴油引擎相對於一般汽油引擎，具有更高的壓縮比，因此油耗表現、熱效率、扭力輸出等較高，若黃色燈亮起，代表尿素存量過低，若沒即時補充，可能增加氮氧化物排放，電腦也恐讓車輛進入保護模式，減緩引擎動力輸出，當變成紅色燈號時，可能表示尿素水溶液已見底，部分車款將會限制發動。（編輯：張志浩）