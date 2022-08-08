BMW車位停一半被罵爆！苦主見「收費設計」幫緩頰：會怕
在台灣市區內的車位常一位難求，不少店家也會設置收費停車區專門給顧客使用。不過就有網友目睹一台白色BMW轎車，只停一半車格，沒有跨過「計費地鎖」，畫面曝光立刻引來網友砲轟，但也有苦主駕駛幫緩頰「真的會怕」。
一位民眾在臉書《爆料公社二社》上發出圖片，一輛五門的白色BMW轎車，停在一處超市設立的車位，若沒有消費則無法抵銷停車費，而這台BMW卻沒有將車子後輪跨過計費地鎖，一半的車身裸落在車格之外，讓原PO不禁反諷「真的很聰明，這樣停多久都可以欸」。
不少網友看見這畫面也紛紛狂酸「再付停車費就加不了油了」、「跑不掉的，停車場都有錄影，被追停車費很落漆」、「省錢省到買米漿，筆記」、「超市門口很常看到這種的」。
然而也有部分苦主跳出幫車主緩頰「看這台底盤這麼低，我也覺得他應該會怕被地鎖刮車」、「有這樣停過一次，因為我車底盤太低」、「他應該也是商場顧客吧，只是不喜歡壓停車板而已吧」、「我牽新車第2個月，就遇到底盤整個卡住，站了4個小時才處理完畢，以後再看到這種停車格，心裡都有疙瘩」、「其實如果害怕被刮底盤，可以停稍微遠一點再過來購買東西，不是每個人都可以體諒這種行為，避嫌就停遠一點吧」。（編輯：潘毅）