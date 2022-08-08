農曆7月交屋！他一進門就「頭暈想吐」嚇壞 網1句揭真相
現在正值農曆7月鬼門開，在傳統習俗中，鬼月不宜搬家、喬遷，對此就有一名網友求救，他買了新房在農曆7月要交屋，目前僅簡單整修而已，卻每次進屋內都頭暈想吐，讓他十分崩潰，貼文曝光後，不少網友安慰：「開冷氣或開窗通風啊！最近這種天氣，在室內也會中暑的耶！」
該名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴＋」中貼文，他表示農曆7月要交屋，目前僅簡單整修還未搬入，卻每次進入屋子都會頭暈想吐，雖然沒有其他狀況發生，還是讓他非常擔心，「還沒開始油漆，沒有甲醛問題，目前先打掃而已，去了4次都有感覺」，讓他崩潰求救：「請教該怎麼做才好？」
貼文一出，網友紛紛留言，「還在整修的情況，多少不通風含粉塵，一定會頭暈」、「應該最近比較熱～你也比較累身體不適吧」、「感覺是裝潢化學物質引起」、「剛裝潢完裡面需要時間散發氣體！窗戶打開保持通風！電風扇開著幾天揮發的差不多就沒這現象了」、「開冷氣或開窗通風啊！最近這種天氣，在室內也會中暑的耶」。
也有網友建議，「如果您認為是靈界的干擾，還沒入宅問題應該不大，去附近找一間土地公廟拜拜，先跟土地公稟明您的生辰和目前整修的房子在哪，燒化金銀紙請土地公做主保佑家宅平安。若還是不舒服，可能要請專業的幫您確定了」。（編輯：賴禹妡）