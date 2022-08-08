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迴轉壽司「彈出軌道」墜落！翻車現場全都錄　8秒片瘋傳

▲近日有網友分享，去吃迴轉壽司時，意外撞見「車禍現場」，一盤盤壽司從車道上掉落，8秒影片短時間就在網上瘋傳。（圖／翻攝自Tik Tok@_masxjxj）
▲近日有網友分享，去吃迴轉壽司時，意外撞見「車禍現場」，一盤盤壽司從車道上掉落，8秒影片短時間就在網上瘋傳。（圖／翻攝自Tik Tok@_masxjxj）

編輯中心/綜合報導

2022-08-08 17:32:51

台灣許多人深受日本壽司文化影響，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐國內，吸引不少老饕前往朝聖，其中桌位前方輸送帶上滿滿的壽司，就是店內的一大賣點，不過近日有網友分享，去吃迴轉壽司時，意外撞見「車禍現場」，一盤盤壽司從車道上掉落，8秒影片短時間就在網上瘋傳。

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一名網友近日在影音平台Tik Tok分享一段影片，片中可見，她和朋友共同到迴轉壽司店用餐，不過餐聚進行到一半時，身旁的壽司軌道卻出現異狀，原PO先是注意到前方的壽司開始「塞車」，接著開始跌出軌道，不到2秒的時間也開始波及自己的用餐區域，一盤盤新鮮的壽司就這樣摔到旁邊座位，朋友也露出驚恐表情，不知如何是好。

▲（圖／翻攝自Tik Tok@_masxjxj）
▲前方的壽司開始「塞車」，接著開始跌出軌道，不到2秒的時間也開始波及自己的用餐區域。（圖／翻攝自Tik Tok@_masxjxj）
短短8秒的影片，原PO透過文字「前面的人是在？」來描述自己的錯愕感，搭配近期火紅的「芭比Q」背景音樂，原影片一天內就已有近7萬觀看，並被瘋傳網上各社團，網友也回應，「前面的人是幹了什麼事」、「前面交通管制」、「呃….這要賠錢吧」、「直接變在地美食」、「有三寶在用餐嗎？」

此外，也有部分網友推測原因，「感覺是軌道卡鏈，做過迴轉壽司的應該都懂」、「通常都是因為壽司盤連接在一起，轉彎或進出廚房時卡到邊角，就會整個塞住，沒有顧客會沒事去把軌道弄堵」、「有客人把雙盤扣或是紅碗放上去，鏈上就會出現的奇景？」（編輯：張志浩）


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