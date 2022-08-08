日本觀光慘電台灣？「真實原因」曝光 網友全點頭認了
受到新冠肺炎的影響，全球許多國家目前還實施邊境限制，台灣人已經有2年多無法隨意地出國觀光，只好改成國內旅遊，不過就有一名網友卻認為在台灣觀光的CP值沒有比日本高，分析原因後網友紛紛表示：「所有東西都被慘電」。
這名網友在《PTT》以標題「台灣觀光被日本慘電的原因是啥」發文，表示這兩年因為不方便到日本旅遊，只能選擇在國內觀光，但是玩下來原PO發現，台灣的觀光景點基本上就是髒亂，風景雖然自然，但感覺像是「放給他爛的等級」。如果觀看飯店，台灣飯店住宿的餐點與服務都不錯，但是以同等級的價位來比較，台灣飯店比起日本的要貴上許多，讓原PO相當不解「為啥價格比較貴但是差這麼多，通常不是貴的會比較好？為啥台灣觀光不適用這邏輯勒？」
貼文曝光後，立刻引起網友的熱烈討論：「所有東西都被慘電 自然觀光也是」、「人民素質」、「台灣不保存歷史記憶+建築交通很噁心」、「交通、都市規劃、旅遊規劃 飯店價格」、「住宿貴、景點都賣一樣的東西、滿地垃圾」、「美感差太多」、「看台灣馬路都是機車汙煙障氣的又噪音惱人」、「台灣各地特色差異太小了…」、「商家各自為政，景點沒人想出錢維護這樣」、「光走在路上舒適度就差很多了」。
不過也有人持不同看法：「日本通常都會有組織在維持景點」、「有慘電嗎？我看妳根本不懂得怎麼玩噢」、「有幾個國家沒有被日本慘電的可以說一下」、「沒被日本慘電的國家多了」、「國際化程度啊，跟東南亞比就好」。（編輯：陳珮瑜）