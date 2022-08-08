「在不瘋狂」游否希結婚了！霸氣摟女友：女神都沒她動人

我是廣告 請繼續往下閱讀
他強調，一直以來都對感情特別低調，「就單純想保護我愛的人！」如今，交往多年且陪伴過他風風雨雨的女友，正式成為老婆，同時也終於卸下隱瞞已久心事和人設，「因為我老婆不愛超跑、不愛高調、不愛炫富，所以卸下這十年的人設，認真當個普通人，32歲留著大鬍子，頗受爭議的游否希，終於能好好喘口氣了」。
游否希也形容老婆「我的老婆很普通，不是什麼網美網紅圈內人，是踩著娃娃鞋，身上沒有一絲精品的女人。」即便其他的網紅伴侶，一個比一個漂亮且有知名度，但見過無數女神的他，則大讚「怎麼比都沒有她的動人」。
之所以會低調，游否希則解釋，「我把大半時間都貢獻在事業上，一般情侶能放閃的事，我們都小心翼翼，不是怕掉粉，也不是覺得自己是巨星，只是不想因為我的工作而被窺探或檢視，請原諒我的低調，因為我知道這行很辛苦，所以不讓她曝曬在大眾眼前，身為一個男人，不該讓心愛的人去承受大眾的指點，因為我會不捨」。
最後他也對酸民喊話「在你眼裡，我或許是個笑話，但是我的家人不是！我依舊會努力的證明我的實力，哪怕你說我硬撐，說我沒梗、說我過氣，我都不會輕言放棄，而我不放棄的理由很簡單！因為我是個男子漢！當然撇除是不是酸民，在怎樣也陪你們度過了好幾個年頭，看在我曾經是你們茶餘飯後的消遣，就祝福我一下唄，愛你們！」（編輯：詹鎰睿）