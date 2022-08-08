公寓樓梯間太窄？頂樓住戶「自創置物櫃」 鄰居一看跪了
許多公寓住戶都會利用樓梯間的空間放置自家物品，包括鞋櫃、雜物等較為常見，不過一名網友卻分享，鄰居疑似在公寓頂樓樓梯把手上，用鐵架和木板硬是安裝出一個平台用來置放物品，照片曝光後掀起網友熱議，許多人也批評「非常危險」。
該網友在臉書社團「爆廢公社二館」發佈一張照片，圖中可見，某住戶疑似住在頂樓公寓，並利用鐵架搭建欄杆連接天花板，再把木板釘在樓梯扶手處，架起平台後，用來放置鞋盒、鞋子、抹布等雜物，眼前景象也讓原PO不禁直言「牛逼鄰居，我不扶牆就服你」。
貼文一出，網友紛紛熱議「他是空間管理大師」、「沒有佔到其他人的使用空間，還不錯啊」、「我家樓上也是這樣」、「又多了0.7坪的空間」、「這個有整理總比丟在樓梯上好吧」、「不影響動線+鎖螺絲固定+最頂層，這看起來完全沒問題」。
不過也有另一派網友直言，「掉下來砸到人很危險吧」、「地震上面東西掉下來，砸到人或阻塞通道會影響到逃生」、「那個鐵架好危險，哪天會不會掉下去」；更有人直接貼出《公共區域堆雜物法》，表明公寓大廈住戶不得於私設通路、防火隔間、開放空間、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處堆置雜物，經制止而不遵從者，除可依法處4萬元以上、20萬元以下罰鍰，還能連續開罰；若造成他人跌倒受傷，不僅可能觸犯「過失傷害罪」，引發災害、涉妨礙人員逃生避難及影響消防救災者，更將依公共危險相關責任依法究處。（編輯：張志浩）