中元普渡「3步驟」也能時尚！挑供品注意營養師10點叮嚀

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另外，相信不少民眾已經開始為拜拜準備採買供品，不過面對五花八門的食材，該怎麼挑選才能拜的有誠意，呷的安心呢？聯安診所徐景宜營養師提出「5大採買重點」及「5大保存/食用叮嚀」，讓你兼顧普渡和腸胃健康！
1.包裝完整：建議選擇包裝完整、真空密封的包裝為佳，散裝食品的安全性較為堪慮。
2.標示清楚：挑選明確標示內容物名稱、有效日期、廠商名稱、地址、電話，以及原產地、營養標示等資訊的產品，同時確認是否有過多的化學添加物。
3.優良認證：三牲肉品最好選購有CAS標章及「屠宰衛生檢查合格標誌」，並注意不要挑選顏色太過鮮紅的肉品；蔬菜水果以選購當季、有產銷履歷或認證標章的產品為主。
4.觀色聞味：勿選購顏色過於鮮豔或太白的產品，例如，乾金針、蝦米、魚翅等，可能含有過多添加物；聞聞看是否發酸、發臭，若有漂白水的刺鼻味，可能添加漂白劑等化學物質。
5.適量購買：適量採購勿大量囤積，並分裝密封，妥善保存，以確保食材新鮮安全。
而炎炎夏日也要注意食材保鮮和細菌滋生的問題，5大保存/食用叮嚀，不讓腸胃炎有機會來搞鬼！
1. 快吃完：拜完後，最好當餐就食用完畢
2. 腐要丟：夏天高溫，食物易腐敗，若有腐敗食物最好儘快丟棄
3. 要保鮮：供品買回家建議先冷藏/冷凍保鮮，要拜拜時再取出
4. 要加熱：食用前要充分加熱再吃
5. 要衛生：烹調工具要分開；勤洗手
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。