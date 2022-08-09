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中元普渡「3步驟」也能時尚！挑供品注意營養師10點叮嚀

▲「器皿不選白、敬神36數、以形選食」3步驟採買敬神拜好兄弟都周到。（圖／台灣設計研究院）
▲「器皿不選白、敬神36數、以形選食」3步驟採買敬神拜好兄弟都周到。（圖／台灣設計研究院）

生活消費中心/綜合報導

2022-08-09 07:05:00

一年一度的中元普渡就快到了，由台灣設計研究院發起、HOLA特力和樂參與響應的「祭祀新選擇—神明也想來點不一樣的」企劃，邀請設計觀察家吳東龍、飲食作家盧怡安、設計媒體方敘潔、常民美學觀點吳孝儒、祭祀文化顧問洪瑩發等5位達人以不同面向打造祭祀新選擇，針對即將到來的中元普渡達人們推薦「器皿不選白、敬神36數、以形選食」3步驟簡單選品，希望透過設計師、飲食作家、文化專家等面向，讓拜拜這件事更能貼近日常，甚至年輕人都能輕鬆上手。

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「器皿不選白、敬神36數、以形選食」3大考量進行選品，包括祭祀器皿需要避免使用白色，如中元在炎夏特別推薦清透感的玻璃器皿，輕巧方便的木質漆器，或者運用玫瑰紅色調的器皿讓整體典雅又不失傳統，禮器及供品的數量則建議遵守「神單陰雙」的原則，中元節兩者共祭，建議以3或其倍數準備，其中三牲、水果、酒水，考量氣候炎熱，則可以原物料、形狀作為替代的選物原則，如傳統三牲全雞（左邊屬天）、帶皮豬肉（中間屬地）、有鱗的魚（右邊屬水），就可以用雞蛋糕、三層蛋糕、鯛魚燒取代。文化顧問提及，拜拜及器皿都沒有標準答案，只要把握基本原則，拜拜可以很多元，誠意才是拜拜的關鍵。

▲HOLA響應台灣設計研究院發佈「祭祀新選擇指南」輕鬆搞定中元節（圖／台灣設計研究院）
▲HOLA響應台灣設計研究院發佈「祭祀新選擇指南」輕鬆搞定中元節。（圖／台灣設計研究院）
另外，相信不少民眾已經開始為拜拜準備採買供品，不過面對五花八門的食材，該怎麼挑選才能拜的有誠意，呷的安心呢？聯安診所徐景宜營養師提出「5大採買重點」及「5大保存/食用叮嚀」，讓你兼顧普渡和腸胃健康！

1.包裝完整：建議選擇包裝完整、真空密封的包裝為佳，散裝食品的安全性較為堪慮。

2.標示清楚：挑選明確標示內容物名稱、有效日期、廠商名稱、地址、電話，以及原產地、營養標示等資訊的產品，同時確認是否有過多的化學添加物。

3.優良認證：三牲肉品最好選購有CAS標章及「屠宰衛生檢查合格標誌」，並注意不要挑選顏色太過鮮紅的肉品；蔬菜水果以選購當季、有產銷履歷或認證標章的產品為主。

4.觀色聞味：勿選購顏色過於鮮豔或太白的產品，例如，乾金針、蝦米、魚翅等，可能含有過多添加物；聞聞看是否發酸、發臭，若有漂白水的刺鼻味，可能添加漂白劑等化學物質。

5.適量購買：適量採購勿大量囤積，並分裝密封，妥善保存，以確保食材新鮮安全。

▲普渡
▲5大保存/食用叮嚀，不讓腸胃炎有機會來搞鬼。（圖／聯安預防醫學機構）
而炎炎夏日也要注意食材保鮮和細菌滋生的問題，5大保存/食用叮嚀，不讓腸胃炎有機會來搞鬼！

1. 快吃完：拜完後，最好當餐就食用完畢

2. 腐要丟：夏天高溫，食物易腐敗，若有腐敗食物最好儘快丟棄

3. 要保鮮：供品買回家建議先冷藏/冷凍保鮮，要拜拜時再取出

4. 要加熱：食用前要充分加熱再吃

5. 要衛生：烹調工具要分開；勤洗手

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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