COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

永慶房屋大量投放廣告抹黑同業　高等法院裁決移除

▲永慶房屋大量投放廣告黑同業，遭高等法院裁決必須移除。（圖／NOWnews資料照片）
▲永慶房屋大量投放廣告黑同業，遭高等法院裁決必須移除。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-08-08 19:06:59

房仲業者利用廣告行銷是常見的手法，但永慶房屋從2021年5月到2022年2月間，大量在廣告看板上，打上澄清「黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」的字樣；透過廣告看板的排版、字體大小與色彩變化方式，將「黑心」字樣加粗，不斷以「黑心」二字冠在同業信義房屋的商標上，甚至在網路大量投放這八個字，企圖誤導消費者。此舉已造成信義房屋商譽的重大損害，同時也會讓人認為這才是永慶房屋張貼廣告強調的重點，企圖傷害信義房屋商譽。信義房屋就此向法院提出聲請假處分，台北地院3月間裁定永慶房屋，所有懸掛「嚴正聲明：黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」的廣告看板不准再懸掛；高等法院7月更做出民事裁定，認為若任由永慶房屋夾帶刊登，確實是有打擊競爭對手的嫌疑，可能造成消費者誤認，導致信義房屋的商譽及營業利益均受有重大損失，故裁定除了廣告看板外，也不得再以任何形式夾帶同樣字樣的銷售廣告露出，包括電視、網路或其他文字。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高等法院裁定，禁止永慶房屋在電視、網路影音媒體、報章雜誌、文宣傳單、建物外牆看板之銷售廣告上夾帶刊登：「黑心信義還我錢來粉絲團與本（相對人）集團無關」之聲明，並均應移除之。
▲高等法院裁定，禁止永慶房屋在電視、網路影音媒體、報章雜誌、文宣傳單、建物外牆看板之銷售廣告上夾帶刊登：「黑心信義還我錢來粉絲團與本（相對人）集團無關」之聲明，並均應移除之。
雖然永慶房屋辯稱，相關的廣告投放與大量的帆布廣告，是針對其指控一則網路留言的澄清，顯然此一說法社會大眾與法院都無法採信，除了嚴重違反比例原則，更是嚴重侵害信義房屋商譽。從2021年5月到2022年2月，永慶房屋僅在雙北地區，至少就掛了120面以上的類似看板。另外，在其所經營的「好房網」以及臉書廣告、GOOGLE關鍵字廣告、多媒體廣告…等，針對信義房屋的負面新聞投放廣告，一年花費即高達數百萬元，規模十分龐大。不斷地在對手的商標上冠以黑心二字，而後，再巧妙的大打黑心房仲的廣告，介接消費者的印象企圖誤導消費者，達到破壞同業商譽的目的。

高等法院裁定後，永慶房屋對外發出新聞稿，堅稱其有正當刊登之理由，「該粉絲團非永慶房屋所成立，與本公司毫無關係。在澄清時載明該粉絲團全名，乃合法自衛、自辯之權利行使所必要，絕無惡意攻擊同業之情事」，但只是選擇性公布結果。事實上，台北地院裁定內容已明確裁定永慶房屋應移除廣告看板。高等法院除維持原台北地院的判斷外，再更進一步於裁定主文禁止永慶房屋再以電視、網路影音媒體、報章雜誌、文宣傳單、建物外牆看板之銷售廣告上夾帶同樣字樣之聲明，使禁止效力範圍擴及士林、新北地區。因此永慶房屋所稱之士林地院及新北地院之裁定理由，並未獲得上級審高等法院悉數支持見解。

高等法院於裁定結果中清楚說明，「永慶房屋所謂之廣告夾帶刊登行為，是否已逾必要之程度，即非無疑，縱認永慶房屋有澄清之必要，應以正式詳細刊登內容之澄清啟事為之，而永慶房屋持續長期突兀地夾帶『黑心信義還我錢來』字樣刊登廣告，是讓閱覽者無法理解事件來龍去脈，顯然無法達到澄清事實效果，反而有藉此打擊競爭對手銷售營業之不當企圖之嫌」，顯見高等法院已公開敘明永慶房屋透過廣告看板「有藉此打擊競爭對手銷售營業之不當企圖之嫌」。 

永慶房屋的作為，之所以連法院都看不過去，律師謝時峰作出解釋。他表示，此類長期、大規模投放同業負面廣告的行為，不僅導致同業競爭者難以估計的商譽損害，更產生房仲業惡性競爭的負面形象，屬於國內少見的新型態不公平競爭手段，堪為《公平交易法》之經典案例。

謝時峰認為，除了藉由法院裁判移除廣告外，主管機關公平會也應該適時介入調查，不該縱容這樣的不公平競爭行為，以維護交易秩序與消費者利益。律師也建議，除了藉由法院判決，公平會更應該思考，是否縱容這樣的行為。

事實上，永慶房屋類似的抹黑信義房屋和同業的手法，遠不止於此。永慶房屋成立的《好房網》就是其抹黑同業的重要平台。藉此平台以「假新聞、真抹黑」的方式，捏造許多假訊息廣泛傳播，堪為是「新聞製造業」而非其所包裝成的一般媒體平台。

製造出信義房屋的不實負面新聞後，除了在《好房網》版位置入聳動的圖像廣告外，還利用Google搜尋及聯播網、臉書等管道投入大量數位廣告預算。「好房網」針對信義房屋負面新聞所花費的廣告預算，光是一則負面新聞即可創造出高達超過200萬次的瀏覽量，而其他同時段新聞，卻僅有200~300次的瀏覽量，其中差異不言可喻。這類傷害同業商譽，影響產業公平競爭的行為，主管機關公平會更應主動介入調查，才能遏止歪風。

▲高等法院裁定指出，持續長期突兀地夾帶刊登系爭臉書專頁與其無關之聲明，將使閱覽該廣告之人無法理解事件來龍去脈，顯未能達到澄清事實之效果，反而有藉此打擊競爭對手銷售營業之不當企圖之嫌。
▲高等法院裁定指出，持續長期突兀地夾帶刊登系爭臉書專頁與其無關之聲明，將使閱覽該廣告之人無法理解事件來龍去脈，顯未能達到澄清事實之效果，反而有藉此打擊競爭對手銷售營業之不當企圖之嫌。

永慶房屋賣海砂屋非個案？再有受害人指控：被同套路擺平

個資淪攻訐對手工具　永慶房屋相關業者遭刑事局函送偵辦

永慶房屋提假處分無效　仲介全聯會增修倫理規範仍通過

永慶房屋旗下好房網涉多起不實報導　信義房屋提告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀