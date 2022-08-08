永慶房屋大量投放廣告抹黑同業　高等法院裁決移除

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高等法院裁定後，永慶房屋對外發出新聞稿，堅稱其有正當刊登之理由，「該粉絲團非永慶房屋所成立，與本公司毫無關係。在澄清時載明該粉絲團全名，乃合法自衛、自辯之權利行使所必要，絕無惡意攻擊同業之情事」，但只是選擇性公布結果。事實上，台北地院裁定內容已明確裁定永慶房屋應移除廣告看板。高等法院除維持原台北地院的判斷外，再更進一步於裁定主文禁止永慶房屋再以電視、網路影音媒體、報章雜誌、文宣傳單、建物外牆看板之銷售廣告上夾帶同樣字樣之聲明，使禁止效力範圍擴及士林、新北地區。因此永慶房屋所稱之士林地院及新北地院之裁定理由，並未獲得上級審高等法院悉數支持見解。
高等法院於裁定結果中清楚說明，「永慶房屋所謂之廣告夾帶刊登行為，是否已逾必要之程度，即非無疑，縱認永慶房屋有澄清之必要，應以正式詳細刊登內容之澄清啟事為之，而永慶房屋持續長期突兀地夾帶『黑心信義還我錢來』字樣刊登廣告，是讓閱覽者無法理解事件來龍去脈，顯然無法達到澄清事實效果，反而有藉此打擊競爭對手銷售營業之不當企圖之嫌」，顯見高等法院已公開敘明永慶房屋透過廣告看板「有藉此打擊競爭對手銷售營業之不當企圖之嫌」。
永慶房屋的作為，之所以連法院都看不過去，律師謝時峰作出解釋。他表示，此類長期、大規模投放同業負面廣告的行為，不僅導致同業競爭者難以估計的商譽損害，更產生房仲業惡性競爭的負面形象，屬於國內少見的新型態不公平競爭手段，堪為《公平交易法》之經典案例。
謝時峰認為，除了藉由法院裁判移除廣告外，主管機關公平會也應該適時介入調查，不該縱容這樣的不公平競爭行為，以維護交易秩序與消費者利益。律師也建議，除了藉由法院判決，公平會更應該思考，是否縱容這樣的行為。
事實上，永慶房屋類似的抹黑信義房屋和同業的手法，遠不止於此。永慶房屋成立的《好房網》就是其抹黑同業的重要平台。藉此平台以「假新聞、真抹黑」的方式，捏造許多假訊息廣泛傳播，堪為是「新聞製造業」而非其所包裝成的一般媒體平台。
製造出信義房屋的不實負面新聞後，除了在《好房網》版位置入聳動的圖像廣告外，還利用Google搜尋及聯播網、臉書等管道投入大量數位廣告預算。「好房網」針對信義房屋負面新聞所花費的廣告預算，光是一則負面新聞即可創造出高達超過200萬次的瀏覽量，而其他同時段新聞，卻僅有200~300次的瀏覽量，其中差異不言可喻。這類傷害同業商譽，影響產業公平競爭的行為，主管機關公平會更應主動介入調查，才能遏止歪風。