乖乖最神口味是誰？五香只能排第2 「冠軍」沒吃過白活
隨著時間推移，人們吃的、用的物品都在日新月異，但有些東西卻是越陳越香，堪稱經典不敗，其中經典零食「乖乖」就是不少台灣人的重要回憶，對此有網友就表示，乖乖歷年推出很多種口味，自己最愛的就是「五香」，好奇廣大鄉民的想法，貼文掀起熱議。
原PO今（8）日在論壇PTT以「乖乖最神的口味是哪個？」為題發文，提到自家社區日前為了中元普渡進行祭拜活動，好奇的他看了一下祭品區，發現經典零食乖乖有好多口味在桌上，讓原PO突然想起，自己最愛吃的就是五香口味，好奇提問「你各位心目中最神的乖乖是哪個口味？」
貼文一出，有不少網友支持原PO，留言力挺「五香唯一真理」、「五香，其他都是邪門歪道」、「我都買5箱五香」、「只能選五香了」；不過也有人表示「黃色五香拿來吃，綠色椰子拿來擺」、「五香拿來吃，椰子放機台」、「椰子是拿來鎮的，五香是拿來吃的」、「五香和椰子不衝突啊哈哈」。
此外，除了常見的五香和椰子外，許多網友也提到非常少見的「花生口味」，「我最喜歡的還是花生牛奶」、「花生的莫名好吃」、「花生牛奶，無懈可擊，沒吃過白活了吧」、「花生的莫名好吃 分類也夠多，可惜好像是季節限定」、「以前有花生口味，吃過忘不了」。（編輯：張志浩）