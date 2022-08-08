機車行最怕客人「1要求」！老闆一聽秒臉綠：這錢我不賺

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戴蒙指出，當行車記錄器出狀況時，許多賣家會責怪車行沒裝好，但車行自認有裝好，戴蒙強調，許多機車行「不接受代工」是有苦衷的，因爲僅僅500元的工資，卻要幫忙保固一顆約3000元的行車記錄器，根本沒有這樣的利潤去負擔，因此他自己絕對不接代工業務。
對此，他也建議，通常購買行車記錄器，賣家都會有配合的廠商及代工的店家，若未來機器真的出問題，店家才能幫忙聯絡廠商，進行換新，後續保固的作業也才會更單純，「希望機車行不要為了代工費未來衍生更多問題，客人也可以相信專業，給合作店家安裝，不要因貪小便宜，失了服務與保固」。
影片公開後，網友也熱烈回應「我機車行老闆收我1000代工費耶」、「我都買頭戴式的！免安裝」、「裝行車記錄器確實是大工程」、「之前做過車行，有同感，責任歸屬很麻煩」、「我是自己裝，花了12小時才裝好...真的別為難機車行」、「我3台都機車行買，機車行裝，省事又不怕後續保固問題，老闆也賺得爽」。（編輯：張志浩）
@bossdamon.motor機車行為什麼不喜歡"代工"的苦衷 #機車行車記錄器 #機車 #貳輪嶼 #戴蒙老闆
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