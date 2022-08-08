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機車行最怕客人「1要求」！老闆一聽秒臉綠：這錢我不賺

▲機車在台灣數量多、密度高，也因此民眾對「機車行」的需求相當高，各處都能看見其林立在街上。（圖／記者張志浩攝）
▲機車在台灣數量多、密度高，也因此民眾對「機車行」的需求相當高，各處都能看見其林立在街上。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-08 21:11:38

機車在台灣數量多、密度高，也因此民眾對「機車行」的需求相當高，無論補胎、換機油、排氣檢驗等業務，幾乎都難不倒他們，但近日有老闆就表示，其實機車行最怕遇到民眾要求「代工服務」，尤其是安裝行車記錄器，因為在後續責任歸屬處理上非常複雜。

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專賣二手機車的老闆戴蒙，日前在Tik Tok發布影片說道，許多車行老闆一聽到顧客要求幫忙安裝行車記錄器都會一秒變臉，他指出，一般來說裝行車記錄器要將機車車殼拆除、重接線路，幾個小時的工程大概能獲得500元的收入，不過若後續機器出現故障或異常，很難斷定究竟是賣家、車主或是車行的責任

▲（示意圖／取自pixabay）
▲安裝行車記錄器涉及線路、車種的問題，不僅耗時費工，後續責任歸屬也較為複雜。（示意圖／取自pixabay）
戴蒙指出，當行車記錄器出狀況時，許多賣家會責怪車行沒裝好，但車行自認有裝好，戴蒙強調，許多機車行「不接受代工」是有苦衷的，因爲僅僅500元的工資，卻要幫忙保固一顆約3000元的行車記錄器，根本沒有這樣的利潤去負擔，因此他自己絕對不接代工業務。

對此，他也建議，通常購買行車記錄器，賣家都會有配合的廠商及代工的店家，若未來機器真的出問題，店家才能幫忙聯絡廠商，進行換新，後續保固的作業也才會更單純，「希望機車行不要為了代工費未來衍生更多問題，客人也可以相信專業，給合作店家安裝，不要因貪小便宜，失了服務與保固」。

影片公開後，網友也熱烈回應「我機車行老闆收我1000代工費耶」、「我都買頭戴式的！免安裝」、「裝行車記錄器確實是大工程」、「之前做過車行，有同感，責任歸屬很麻煩」、「我是自己裝，花了12小時才裝好...真的別為難機車行」、「我3台都機車行買，機車行裝，省事又不怕後續保固問題，老闆也賺得爽」。（編輯：張志浩）


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