頂呱呱「比臉大雞排」僅59元！限5店開賣　呱呱包買2送1

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為歡慶呱呱包申請專利滿3週年，8/10～8/14限5天，全門市加碼「呱呱包買2送1」優惠；呱呱包每顆原價60元，現在推買2送1，3顆只要120元，相當於66折划算開吃。另有頂呱呱X美國功夫茶「泰式檸檬茶、泰式奶茶」新上市。



