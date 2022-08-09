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頂呱呱「比臉大雞排」僅59元！限5店開賣　呱呱包買2送1

▲頂呱呱悄悄開賣「比臉大」呱呱雞排，搭配「勇弟呱呱餐」，加價購只要59元，限定新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門共5門市試水溫；再加碼全門市呱呱包買2送1優惠。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲頂呱呱悄悄開賣「比臉大」呱呱雞排，搭配「勇弟呱呱餐」，加價購只要59元，限定新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門共5門市試水溫；再加碼全門市呱呱包買2送1優惠。（圖／翻攝自頂呱呱FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-09 09:58:302022-08-09 10:18:52

庶民小吃酥炸雞排一直都是台灣民眾的最愛，但近期隨物價上漲，價格也變超貴，70元、85元甚至90元都有人賣，讓不少網友大喊「小確幸沒了！」頂呱呱看準商機，悄悄開賣「比臉大」呱呱雞排，搭配「勇弟呱呱餐」，加價購只要59元，限定新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門共5門市試水溫，在粉專上引起粉絲一片騷動；釣出台中鐵粉瘋狂敲碗「為什麼沒有台中」。歡慶呱呱包申請專利滿3週年，8/10～8/14全門市加碼「呱呱包買2送1」優惠。

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▲頂呱呱悄悄開賣「比臉大」呱呱雞排，加價購只要59元。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲頂呱呱悄悄開賣「比臉大」呱呱雞排，加價購只要59元。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
頂呱呱為滿足炸雞控，全新推出加價購59元的「比臉大」呱呱雞排。只要購買「勇弟呱呱餐」，除了套餐內可享呱呱包 x 1、薯球 x 1、紅茶雪泥(M) x 1；並限定可再加購「呱呱雞排59元」，（以上餐點不可更換其他商品）。

呱呱雞排更限定「5門市試水溫」，只有在新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門買得到，據悉每一份呱呱雞排都是現點現炸，還可以選擇大中小3種辣度。在官方粉專消息一出，不只引起大批粉絲騷動，更引發各地網友幾家歡樂、幾家愁，「竟然沒忠孝~」、「基隆有欸🥳」、「敲碗桃園中壢」、「許願新竹門市🙏」、「新北的朋友也可以幫忙測試」。

最傻眼的莫過於台中人，超多台中的朋友留言刷一排「為什麼沒有台中？」、「好啊 都不要在台中試水溫啊」、「把我們台中人看沒有~~~」，讓官方小編只好苦笑解釋「雞還在跑，等等」幽默討拍。

為歡慶呱呱包申請專利滿3週年，8/10～8/14限5天，全門市加碼「呱呱包買2送1」優惠；呱呱包每顆原價60元，現在推買2送1，3顆只要120元，相當於66折划算開吃。另有頂呱呱X美國功夫茶「泰式檸檬茶、泰式奶茶」新上市。

▲頂呱呱人氣指標，「呱呱包買2送1」優惠來了！8/10～8/14限5天，3顆只要120元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱人氣指標，「呱呱包買2送1」優惠來了！8/10～8/14限5天，3顆只要120元。（圖／頂呱呱提供）
被讚賞為「台北最好吃炸雞」的「德州美墨炸雞」，也一口氣推出三款新品，其中，浮誇「炸全雞」，超巨份量被部落客形容「要用拜拜的供品盤來裝」；還同步推出兩種口味的美式鹹酥雞，讓粉絲嗨翻詢問。

德州美墨炸雞則是一次開賣三項明星商品，「德州炸全雞派對分享餐」以超巨份量搭配3種獨家醬料，被部落客幽默形容「要用拜拜供品盤裝」；另外還有一人獨享的「巨無霸德州醬烤雞胸堡套餐」，及兩種口味的「美式鹹酥雞」可以一起嚐鮮。

▲德州炸全雞派對分享餐 NT$899。（圖／翻攝自德州美墨炸雞FB）
▲德州炸全雞派對分享餐 NT$899。（圖／翻攝自德州美墨炸雞FB）

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