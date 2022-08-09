妹妹不回台灣！阿滴「衝美國敲門」突擊 滴妹素顏嚇傻了
YouTuber滴妹6月離開台灣，到美國和小5歲男友「I.C Charlie」見面，展開一趟充電之旅，只不過疼愛妹妹有加的阿滴發現妹妹似乎去美國太久，算一算滴妹已經到美國67天，卻都遲遲沒回來，於是讓阿滴決定來個突擊行動，直接殺到美國去敲門「突擊行動」，讓滴妹直接嚇傻眼。
阿滴日前在社群平台抱怨妹妹去美國很久，有網友直接建議他去「美國找人」，沒想到阿滴竟然真的聽進網友建議，8日在YouTube上傳新影片，內容記載自己排開工作直衝美國，與查理串通好之後，假扮成外送員敲門送披薩，結果一打開門之後，滴妹大素顏容貌嚇壞，完全不敢相信哥哥真的從台灣飛到美國找她。
事後，阿滴也在IG上表示「其實這次也才短短去不到一週，真的就是實踐一個瘋狂的點子，剛好可以順便出國拍片，我們兩個七月底就回來台灣了，代表我成功把滴妹帶回台灣」並透露這次出國拍片雖然時間不長，但是素材也是拍好拍滿，總計會有13支影片會上架。
而滴妹也轉發影片連結表示「真的有夠扯，直接衝來美國把我抓回去？到底怎麼做到天衣無縫的，我完全沒有一點懷疑，早知道有突擊我就化妝了！」更直呼「我哥瘋了！」而事實上，滴妹人確實也已經回台灣，日前自創手搖品牌「再睡五分鐘」新店開幕時，滴妹也擔任一日店長的角色，與粉絲們互動，結果返台過程原來是哥哥阿滴將其帶回，讓不少網友直呼「哪裡找阿滴這種哥哥啊！」、「滴妹有阿滴這個哥哥真好.....不過大素顏的部分.....被出賣了XD」。（編輯：張嘉哲）