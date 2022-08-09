非高風險族群卻罹乳癌！她愛「1類食物」 醫：機率增67%
你平常喜歡吃什麼呢？外科醫師陳榮堅表示，曾經有研究指出，喜歡吃碳水化合物的人，發生乳癌的機率高於一般人67％，他曾收治一名乳癌第二期的38歲女子，但該名患者並不屬於乳癌的高風險族群，追問後才得知她很愛吃「水果」來養生，而水果也屬於碳水化合物，推測應是這原因所致。
外科醫師陳榮堅在個人部落格以「高碳水化合物飲食，增加罹癌風險」為題發文，表示該名女患者自己摸到乳房硬塊，檢查才知是第二期乳癌，但她沒有家族病史，工作環境沒有高風險放射線，也生過小孩，不利的因素通通都沒有，不屬於「乳癌的高風險族群」。
詢問後得知，是她的「飲食習慣」攝取了很多碳水化合物，雖然沒有吃很多精緻的糕餅類，但卻吃了很多「水果」來養生。對此，陳榮堅表示，對碳水化合物的「常見迷思」，有些人會以為吃起來甜甜的食物才含有碳水化合物，但其實米飯、麵等精緻澱粉，甚至某些種類的水果都含有很高的碳水化合物。
現在也有越來越多研究顯示，醣類也就是所謂的碳水化合物，攝取過度時，會在身體各部份產生很厲害的發炎反應，會增加罹患乳癌、胰臟癌、大腸癌的機率。
而飲食偏頗也會增加癌症發生率，「癌症都是由自己的細胞長出來的」，陳榮堅說，細胞再生的時候，要給它一個健全的環境及原料，所以攝取過多碳水化合物，容易造成全身發炎反應，如果又攝取過少蛋白質，當飲食失衡時，會造成新長出來的細胞失衡，長出怪異的細胞，也就是癌症。（編輯：郭佩蓉）