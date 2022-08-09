女警爆「買5便當拿8醬料」！網挖出菜單愣住 風向大逆轉
嘉義一名女警日前遭到指控，指出買便當時「伸手偷東西」，然而事後該名女警的「偷竊過程」被釐清表示，是因為買了5個便當拿了8包醬汁引起店家不滿，不少人起初怒斥店家「肚量太小」、「做生意不乾脆」。不過，現在就有網友肉搜到該間便當店的粉專，結果發現菜單上在醬料區的部分有亮點，讓風向瞬間大逆轉，引起討論。
回顧整起事件發生，先是有一位網友在臉書專頁「靠北Police」貼文指出一名女警被店家指控伸手偷東西，店家報案之後，同事聯絡她到案，她不僅沒有到案，且還找來當地民代騷擾無辜的同事，引起爭議。事後，嘉義縣警察局及轄區分局回應，表示因吳姓女警誤以為店家提供的醬包是送的，於是買了5個便當拿了8包醬料，雙方有認知上的差異，因而造成誤解。讓便當店一夕之間被灌爆負評，網友直呼如果要這麼小氣乾脆不要做生意。
不過，就有網友找到該間店的粉絲專頁，結果看到菜單「醬料區」欄位時發現，上頭寫著「每份餐點附贈一包醬料（可任選）」意即購買一份餐點才會有一份醬料，都是已經寫好的事情，也是菜單上就有告知顧客的訊息，認為女警不應該沒看清楚、也沒有問店家就自己伸手拿。
而不少網友也湧進便當店粉專聲援「我只能說無腦的人真的太多，請問7-11沙拉醬你可以想拿幾包就拿幾包嗎？邏輯不要太死亡，就是女警的問題」、「菜單明明就寫了每餐隨附一包醬料，見過店家那吧台嗎各位…？醬料包擺放位置跟窗口有高低差，且有塑膠簾布遮著，沒刻意伸長手根本拿不到好嗎…？」、「支持公布監視器讓酸民閉嘴，買過健康餐的都知道，醬料不是隨便讓妳『輕鬆』拿到的地方，多拿一定是刻意伸手去拿好嗎＝＝」、「麥當勞的糖醋醬超過數量一個都要多5塊購買了….更何況也沒人會伸手進櫃檯自己拿吧？不懂帶風向硬酸店家的留言」。
然而對於此次風波，女警的媽媽也出面表示「5日晚間她和女兒一起前往店家購買餐點，因誤認店家放在櫃台內部的配餐醬料可以自行拿取，因此造成店家誤解，如今再因網路輿論影響店家生意，讓她深感抱歉，目前全案也已交由檢調單位偵辦中，謝謝各界關心」。（編輯：張嘉哲）