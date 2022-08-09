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專訪／「兄弟鬩牆」有洋蔥　盧捷閔、盧峻翔的籃球故事

▲兄弟盧捷閔、盧峻翔(左)感情深厚。記者廖聿偉攝
▲兄弟盧捷閔、盧峻翔(左)感情深厚。記者廖聿偉攝

記者廖聿偉/專題報導

2022-08-09 09:12:202022-08-09 09:14:11

職籃兄弟檔盧捷閔和盧峻翔感情深厚，但籃球路卻很不同。盧捷閔學生時代就很有名氣，也是球隊的主力。盧峻翔則大器晚成，一路追隨哥哥的腳步，把哥哥視為偶像，一直到大學才逐漸打出名堂，菜鳥年就繳出優質成績單，還成為SBL史上得分最高的新人王，並成為國家隊班底。盧捷閔則因為在裕隆發展不順遂一度退出籃壇，上季才浴火重生，成為T1桃園雲豹的一哥。盧家兄弟也透過《NOWnews》與球迷分享籃球故事。

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擁有阿美族血統的盧捷閔，從小就很愛打球，國小就已經長高到168公分，小2歲的盧峻翔當時只有150公分，兩人下課後最愛到球場鬥牛，而哥哥盧捷閔早已是球場的風雲人物。

盧捷閔國中就加入籃球名校明仁國中，當時已經長高到183公分，是球隊的主力球員，僅160公分左右的盧峻翔隔年也加入明仁校隊，但三年都不曾進入JHBL正選名單。盧峻翔說，「當時打籃球只是興趣，也未曾想過要超越哥哥，內心只是想與哥哥一起，他去哪，我就去哪。」

盧捷閔順利進入HBL名校能仁家商，但他卻勸退弟弟，「我告訴峻翔，你要走自己的路，在能仁沒有上場機會，還不如去其他學校闖一闖，也許能打出名堂。」之後盧峻翔加入乙組苗栗高中籃球隊，開啟不一樣的籃球人生。

▲盧捷閔。本人提供
▲盧捷閔。本人提供
▲盧峻翔。本人提供
▲盧峻翔。本人提供
原本身高不高的盧峻翔，在高二那年長高超過10公分，追上哥哥盧捷閔的183公分，且到了大學還長到190，已經比哥哥還高，球技上也不斷進化，在105學年度UBA公開男一級比賽，兩人迎來生涯首度的同場競技。

盧捷閔當時在UBA輔仁大學仍是主力球員，盧峻翔則加入台中科大，也已經是球隊的先發，兩人當年在UBA預賽和季軍賽兩度上演「兄弟鬩牆」的戲碼，但兩次都是盧捷閔所屬的輔仁大學獲勝。盧峻翔笑說，當時知道會在球場上對決，內心很興奮，也想證明自己，那時候還嗆哥哥說，「要在球場上打爆他。」

▲兩人第一次在球場對決，情緒激動，盧峻翔還在季軍賽落下英雄淚。盧捷閔提供
▲兩人第一次在球場對決，情緒激動，盧峻翔還在季軍賽落下英雄淚。盧捷閔提供
當年季軍賽，盧捷閔率領輔大獲勝，賽後盧峻翔情緒激動，抱住哥哥留下男兒淚。盧捷閔笑說，「當時有點錯愕，還偷偷確認他有沒有真哭。但當下確實也很感動，沒想到有朝一日我們兄弟能在如此重要的場合交手。」


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