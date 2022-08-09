專訪／「兄弟鬩牆」有洋蔥　盧捷閔、盧峻翔的籃球故事

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盧捷閔國中就加入籃球名校明仁國中，當時已經長高到183公分，是球隊的主力球員，僅160公分左右的盧峻翔隔年也加入明仁校隊，但三年都不曾進入JHBL正選名單。盧峻翔說，「當時打籃球只是興趣，也未曾想過要超越哥哥，內心只是想與哥哥一起，他去哪，我就去哪。」
盧捷閔順利進入HBL名校能仁家商，但他卻勸退弟弟，「我告訴峻翔，你要走自己的路，在能仁沒有上場機會，還不如去其他學校闖一闖，也許能打出名堂。」之後盧峻翔加入乙組苗栗高中籃球隊，開啟不一樣的籃球人生。
原本身高不高的盧峻翔，在高二那年長高超過10公分，追上哥哥盧捷閔的183公分，且到了大學還長到190，已經比哥哥還高，球技上也不斷進化，在105學年度UBA公開男一級比賽，兩人迎來生涯首度的同場競技。
盧捷閔當時在UBA輔仁大學仍是主力球員，盧峻翔則加入台中科大，也已經是球隊的先發，兩人當年在UBA預賽和季軍賽兩度上演「兄弟鬩牆」的戲碼，但兩次都是盧捷閔所屬的輔仁大學獲勝。盧峻翔笑說，當時知道會在球場上對決，內心很興奮，也想證明自己，那時候還嗆哥哥說，「要在球場上打爆他。」
當年季軍賽，盧捷閔率領輔大獲勝，賽後盧峻翔情緒激動，抱住哥哥留下男兒淚。盧捷閔笑說，「當時有點錯愕，還偷偷確認他有沒有真哭。但當下確實也很感動，沒想到有朝一日我們兄弟能在如此重要的場合交手。」
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