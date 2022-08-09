專訪／盧家兄弟「黃金交叉」 盧捷閔谷底反彈成球隊一哥

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盧捷閔在大三升大四的夏天，決定「跳級」挑戰職業，參加SBL選秀，並在首輪第6順位被裕隆選中，提早展開職業生涯。盧捷閔說，其實當年的選秀會結果有點意外，原本以為會被達欣挑中，未料卻被裕隆「攔胡」，但還是很感謝球團的肯定。
但盧捷閔在SBL表現並不順遂，裕隆當年後場戰力充足，且陣中國手如雲，三個球季只出賽了25場，平均上場時間不到5分鐘，且最後一個球季幾乎被邊緣化，很常連登錄都沒有，也讓他陷入低潮，萌生退休的念頭。
盧捷閔說，「越打越沒信心，第一年坐板凳，連續坐到第二年就開始懷疑自己，第三年心態已經非常消極，怎麼調適也沒用。坦白說，如果我是教練，也不會派這樣的球員上場。」
結束了三年合約，盧捷閔決定退役，回到學校把課業完成。沒想到上季T1聯盟成立，又替盧捷閔開了一扇窗，讓他重新燃起籃球熱情，最後加入新成立的桃園雲豹，且越打越好，場均上場超過30分鐘，攻下11.7分，還曾單場轟下32分，創下生涯新高，也成為球隊的本土一哥，今夏也得到球團的肯定，提前續約。
盧捷閔說，「其實加入雲豹後，感覺自己像個新人，是第一次加入職業的感覺。上半季其實還在找比賽的感覺，但之後逐漸打出信心，也證明自己，表現漸入佳境。」
談到下個球季的目標，盧捷閔表示，「上季表現起伏較大，希望下季表現能更穩定，每場比賽都有貢獻，也希望幫助球隊闖進季後賽。現在我每天都會自主訓練，至少跑12公里，加強體能，備戰新球季。」
昨天剛好是父親節，兄弟倆也相約回家與父親相聚，盧捷閔說，「特別感謝這一路上，爸爸一直很相信、支持我們倆兄弟，謝謝你撐起這個家讓我們衣食無憂的生活，我會繼續努力一直往前，辛苦您了。」
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